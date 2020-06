Muồng Hoàng Yến nở rộ hè về, Hà Nội có một hồ Tây rực rỡ vàng tươi

Hồ Tây quả thực là một điểm đến đặc biệt tại Hà Nội, nơi đây luôn có gì đó hấp dẫn vô cùng khiến ai nấy đều muốn lui tới ít nhất một lần trong năm. Hồ Tây vốn không có gì quá đặc sắc, cũng không có gì khiến người ta gắn bó nhiều đến thế, nhưng có lẽ cái vẻ buồn man mác, bình yên nơi đây lại có sức hấp dẫn đến kì lạ.





Và rồi mùa hè đến, đến rất nhanh chỉ sau vài tuần kết thúc thời gian cách ly xã hội vì COVID-19. Người người bỗng choáng ngợp bởi cái nắng gắt gao, tiết trời oi bức ngột ngạt, mòn mỏi chờ đợi những con mưa rào dịu mát. Những lúc như thế, nhiều người quyết định tìm đến hồ Tây, như một chốn dừng chân hóng mát, như một điểm suy tư thanh bình sau những giờ học, giờ làm căng thẳng.

Hồ Tây đầu hè rực rỡ vàng tươi, những hàng cây Muồng Hoàng Yến nở rộ dọc cung đường. Những cây muồng với vô số chùm hoa vàng rủ xuống, tựa như những mặt trời nhỏ xinh, tựa như những tia nắng vàng tươi cùng dải lụa xanh rủ xuống, níu chân người qua đường. Không mấy ai có thể bước qua cây muồng rực rỡ đến vậy mà không ngoái nhìn lại, nheo mắt ngước lên sắc vàng tươi của những bông hoa nhỏ bé xinh.

Mùa hoa muồng hoàng yến bắt đầu từ tháng 5 - tựa như hồi chuông báo hiệu hè đã đến, thường kéo dài đến hết tháng 7. Mùa hè hoa thường nở rộ um tùm rất đẹp, dẫu cho phần hạt có chứa chất độc vẫn không thể cản được niềm yêu thích của người thưởng hoa. Cụm hoa lớn, nhiều hoa, thường mọc theo dạng cành rủ xuống, tựa những dây đèn tự nhiên lơ lửng rực rỡ. Ở Hà Nội, muồng hoàng yến thường được trồng nhiều quanh hồ Tây và những khu đô thị mới, tô điểm cho quang cảnh những nơi này.

Những mạn có muồng hoàng yếu nở nhiều, dân tình lại càng tụ tập đông, kiên nhẫn xếp hàng chờ làm vài ba kiểu ảnh 'sống ảo' đón nắng hè. Giới trẻ đã vốn yêu thích hồ Tây bởi khung cảnh lãng mạn lại yên bình, nay càng quý mến nơi đây bởi loài hoa với sắc vàng dịu nhẹ, như một nét chấm phá đặc biệt gây thương nhớ, mong chờ mỗi khi hè về.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ