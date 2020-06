MV `How You Like That` của BLACKPINK vừa ra lò đã phá luôn kỉ lục của BTS

Sau hơn 1 năm chờ đợi, cuối cùng 4 cô gái BLACKPINK đã chính thức tái xuất với MV “How You Like That” vào 16h chiều 26/6 (theo giờ Việt Nam).

Đúng 16h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), BLACKPINK đã thả xích cho MV "How You Like That" ra lò. Sản phẩm sau hơn 1 năm fan mòn mỏi chờ đợi kể từ "Kill this love" đã nhận về sự bùng nổ mạnh mẽ từ cư dân mạng.

Được biết, đây chính là single mở đường cho full album đầu tay của nhóm dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay. Ngay khi đăng tải trên youtube, MV "How You Like That" đã thu hút lượt xem khổng lồ.

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

Có thể thấy, ca khúc mới của nhóm Đen Hồng thuộc thể loại Hip-hop cùng chất nhạc độc đáo, lôi cuốn điển hình như các bài hát trước của nhóm. Lần này, thành viên nói câu "thần chú": BLACKPINK in your area chính là em út Lisa. Phần mở đầu của bài hát khá nhẹ nhàng, nhưng càng về sau beat càng dồn dập và lên cao trào khiến người nghe thích thú.

Bên cạnh phần beat bắt tai, lời bài hát cũng rất catchy. Theo chia sẻ của các thành viên, bài hát mang lại thông điệp tích cực và đầy hi vọng về việc không chùn bước trước khó khăn, luôn mang trong mình nguồn sức mạnh để tự vực dậy và không mất đi sự tự tin vốn có.

Về hình ảnh, 4 thành viên khiến fan mãn nhãn với tạo hình đa dạng và vô cùng xinh đẹp, background hoành tráng được đầu tư cùng những cảnh quay được sắp đặt vô cùng công phu.

Tạo hình xinh đẹp, ngầu lòi của các thành viên.

Trong lần comeback này, BLACKPINK tiếp tục áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên YouTube. Sau khi lên sóng, MV "How you like that" đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem trực tuyến, vượt qua 979 nghìn lượt của MV "Kill This Love".

Đặc biệt, lần công chiếu trực tiếp này của nhóm cũng phá luôn kỷ lục 1,5 triệu lượt của BTS lập trước đó với MV "ON" và trở thành MV có view cao nhất khi công chiếu trực tiếp.

Cũng trong ngày hôm nay, YG đã thông báo phát hành phiên bản đĩa cứng của single này vào ngày 17/7. Trước đó. công ty từng tuyên bố BLACKPINK sẽ tung 1 single đặc biệt vào tháng 7 hoặc 8, nhiều khán giả đồn đoán đĩa đơn sắp ra mắt chính là sản phẩm này.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ