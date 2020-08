Cả MXH nổ tung khi siêu phẩm Ice Cream của BLACKPINK và Selena Gomez chính thức 'trình làng'

Sau How You Like That, BLACKPINK đã chính thức trở lại với single Ice Cream, kết hợp với nữ ca sĩ trời Tây Selena Gomez.

Đúng 11h (giờ Việt Nam) ngày 28/8, cả mạng xã hội nổ tung bởi siêu phẩm Ice Cream của BLACKPINK và Selena Gomez chính thức được 'xuất xưởng'. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm nay của 4 mẩu Đen Hồng sau khi tung MV single How You Like That vào ngày 26/6 vừa qua.

BLACKPINK - 'Ice Cream (with Selena Gomez)' M/V

Trước khi MV lên sóng 10 phút, đã có hơn 400 nghìn người háo hức chờ đợi màn công chiếu trực tiếp trên youtube. Để 'giải khát' phần nào cho con dân, YG đã đăng ảnh 4 cô gái trong MV làm thumbnail. Có thể thấy, trang phục của 4 cô gái có tông màu trắng đen chủ đạo, đứng giữa phông nền màu hồng đúng kiểu concept 'pink'. Đặc biệt, mái tóc hồng tím của Jennie trong ảnh teaser đã comeback khiến khán giả càng thêm háo hức. Khi công chiếu, MV Ice Cream đã gặp tình trạng tắc nghẽn bởi lượng truy cập quá khủng. Theo đó, con số cuối cùng mà MV hiển thị là hơn 1,79 triệu người xem trực tiếp. Ảnh cắt từ MV. Trong MV, Jennie cũng là người có màn biến hóa tóc ảo diệu nhất, từ hồng tím đến đen và xám khói. Lisa cũng gây ấn tượng với mái tóc ngắn màu xanh rêu cực chất. Có thể thấy, MV được quay riêng biệt giữa BLACKPINK và Selena, sau đó cắt ghép lại với nhau. Phần rap trong single này vẫn thuộc về em út Lisa, Jennie và Rosé chia nhau hát chính, còn line của Jisoo... có vẻ hơi ít ỏi thì phải! Trước đó, YG đã công bố teaser cho MV Ice Cream vào sáng 27/8. Đoạn teaser ngắn ngủi nhưng khiến không ít người phát cuồng khi Selena Gomez hóa thân thành một chị bán kém vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng Dự đoán, Ice Cream sẽ tạo nên cú hit lớn, oanh tạc youtube và các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và nước ngoài! Xem thêm: Bóc giá outfit của BLACKPINK trong teaser "Ice Cream": Jennie khiêm tốn, Lisa sương sương chục triệu

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ