MV Ice Cream vừa công chiếu đã "đánh sập" Youtube, liệu lượng view công chiếu có bị ảnh hưởng?

Sau một thời gian dài hóng MV chỉ biết ngắm teaser, cuối cùng BLINK cũng đã được chính thức tận hưởng siêu phẩm "Ice Cream". Đúng như dự đoán, sản phẩm ngay từ khi công chiếu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ quốc tế. Khoảng 15 phút trước khi MV lên sóng, đã có hơn 270 nghìn người trực tiếp chờ đợi màn công chiếu.

MV Ice Cream đã chính thức "ra lò".

Tuy nhiên cũng do lượng người chờ công chiếu quá lâu dẫn tới tình trạng lỗi lag và nhiều fan không thể xem được MV dù giờ hoàng đạo đã tới. Trên mạng xã hội rất nhiều fan đã "kêu gào thảm thiết" vì sự cố bất ngờ này diễn ra ngay đúng thời điểm cống chiếu MV của BLACKPINK và Selena Gomez.

Tình trạng "lag" khiến fan bức xúc.

Sự cố này ảnh hưởng không nhỏ đến con số lượt xem trực tiếp của BLACKPINK tại thời điểm công chiếu. L ượt người xem công chiếu đã giảm đáng kể. Khi con số "đang đà" tăng lên thì sự cố khiến lượt người xem tụt xuống 600 - 700 nghìn sau đó mới hiển thị trở lại. Trong thời gian này không biết chuyện gì đã xảy ra chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích chính xác của MV " Ice Cream" .

Con số cuối cùng mà MV hiển thị là hơn 1,79 triệu người xem trực tiếp. Kết quả này chưa thể vượt qua thành tích BTS lập khi trở lại với MV " Dynamite" (hơn 3 triệu lượt). Tuy nhiên BLACKPINK đã vượt qua kỉ lục chính mình từng lập với " How You Like That", MV này từng có tới 1,66 triệu người xem trực tuyến.

Con số cuối cùn là gần 1,8 triệu views.

Được biết Tommy Brown - producer "ruột" của Ariana Grande và các nhà sản xuất như Mr.Franks, TEDDY, 24 đã tham gia sáng tác ca khúc Ice Cream . Ariana Grande cũng từng đăng trên Instagram rằng cô là đồng tác giả. Với giai điệu bắt tai và MV tràn ngập tông màu pastel dịu ngọt, "Ice Cream" đã hớp hồn khán giả yêu âm nhạc ngay từ giây phút đầu tiên.

Đối lập với sự sexy của "nàng bán kem" Selena Gomez, BLACKPINK lại khoe vẻ đáng yêu, nghịch ngợm trong những bộ trang phục sặc sỡ, Jennie và Lisa còn đổi kiểu tóc xoành xoạch. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm nhóm rũ bỏ hình ảnh cool ngầu và trở lại với concept hường phấn tới vậy.

Concept ngọt ngào của BLACKPINK.

BLACKPINK hy vọng nhóm sẽ đem năng lượng tích cực và sự hào hứng mà họ cảm nhận có thể truyền tới mọi người thông qua ca khúc này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCD