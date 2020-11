Blackpink quá đỉnh: Tiếp tục 'bỏ túi' MV thứ hai đạt con số kỷ lục 1,1 tỷ view

Nhóm nhạc nữ nhà YG mới đây lại vừa thiết lập thêm một kỷ lục mới trên YouTube. Cụ thể, tối 9/11, MV Kill this love của Blackpink đã xuất sắc đạt được con số kỷ lục 1,1 tỷ lượt xem trên youtube. Sau DDU-DU DDU-DU, đây là MV thứ hai của các cô nàng Đen Hồng đạt được thành tích này.

Được biết, MV Kill This Love được phát hành ngày 4/4/2019, sau gần 1 năm vắng bóng kể từ MV DDU-DU DDU-DU. Để đạt được con số 1,1 tỷ lượt xem, MV đã cần đến 582 ngày để chạm tới cột mốc này.

Do đó, Blackpink đã tự phá kỷ lục của chính mình, trở thành nhóm nhạc sở hữu MV có thời gian cán mốc 1,1 tỷ lượt xem nhanh nhất Kpop. Trước đó, thành tích này thuộc về DDU-DU DDU-DU với 647 ngày.

Với 2 MV đạt 1,1 tỷ views, Blackpink cũng là nhóm nhạc Kpop có nhiều MV đạt 1,1 tỷ lượt xem nhất. Tiếp theo là BTS với 1 MV là DNA.

Thậm chí, nếu so với đối thủ ra mắt cùng thời điểm là Boy With Luv của BTS, Kill This Love đang hơn gần 80 triệu lượt xem. Hiện tại, MV Boy With Luv đã đạt được con số 1 tỷ và đang trên đường tiến tới con số 1,1 tỷ lượt xem.

Trước đó, Blackpink cũng đã có màn comeback thành công với How you like that và ra full album đầu tiên trong sự nghiệp - The Album. Điều đáng nói, trong ngày đầu tiên mở bán (6/10), The Album đã thu về doanh số 590.000 bản.

Con số này đã thành công phá vỡ toàn bộ kỷ lục bán đĩa của các nữ idol Kpop. Sau 1 tuần, lượng album mà Blackpink bán ra lên tới 689.000 bản, tiếp tục tăng lên con số 700.240 tính đến 19h50 (giờ Hàn Quốc) ngày 13/10.



Nhờ thành công này, Nhờ thành công này, Blackpink đã trở thành cái tên đứng đầu top nghệ sĩ nữ Kop có doanh số album tuần đầu cao nhất, gấp đôi nhóm nhạc đứng thứ 2 là IZ*ONE với album Oneiric Diary (hơn 389,3 nghìn bản).



Theo TN/SKCĐ