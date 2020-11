Vừa mới ra mắt, MV Life Goes On của BTS đã thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng gờm

Sau nhiều ngày trông ngóng, đúng 12h trưa ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam), BTS đã chính thức thả xích cho MV Life Goes On. Bên cạnh đó, nhóm cũng chính thức phát hành album mới có tên BE (Deluxe Edition) kèm theo MV ca khúc chủ đề.

Được biết, album BE của BTS bao gồm 8 bài hát, trong đó có tới 7 bài được các thành viên tham gia sản xuất và sáng tác.

BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV

Trong suốt 3 phút 50 giây của MV, khán giả được theo chân 7 chàng trai vàng để khám phá cuộc sống thường ngày của họ, từ hoạt động hàng ngày đến cảnh tượng trên sân khấu. Đặc biệt, trên nền màu đen trắng ở cuối MV, các chàng trai đã cất cao tiếng hát để cổ vũ những fan hâm mộ bị ảnh hưởng do đại dịch.

Life Goes On là một bài hát thuộc thể loại Alternative Hip Hop. Bài hát kết hợp cùng tiếng ghi ta đầy tình cảm cùng lời lẽ dễ hiểu, mang đến thông điệp đầy ý nghĩa rằng: Dù khó khăn thế nào nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Đây chính là 'liều thuốc' chữa lành mà BTS gửi đến fan hâm mộ.



Ca khúc Life Goes On được sản xuất bởi Pdogg, các thành viên RM, Suga và J-Hope cũng tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất cùng với Ruuth, Chris James và Antonina Armato.

Sau khi kết thúc công chiếu, MV Life Goes On có lượt xem hiển thị là 3,1 triệu - ngang ngửa với Dynamite. Sau 42 phút, MV đã cán mốc 10 triệu lượt xem, về ngôi 'á quân' khi chỉ xếp sau người 'anh em' Dynamite (21 phút).



Thành tích nhạc số của Life Goes On cũng vô cùng ấn tượng, trong 5 phút đầu ca khúc đã leo lên nóc BXH Melon 5 phút, bên cạnh Dynamite. Sau 1 tiếng, Life Goes On debut hạng 1 tại Genie và Bugs, hạng 58 tại FLO và hạng 100 tại Melon.



Trên thị trường quốc tế, khoảng sau 50 phút phát hành, album BE đã đạt ngay vị trí đầu bảng xếp hạng album iTunes US và hiện đang giữ hạng 1 iTunes tại 15 quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, Life Goes On cũng nhanh chóng leo lên hạng 1 bảng xếp hạng bài hát iTunes US.

Ngoài ra, album BE trở thành album bán nhanh nhất trong lịch sử Hanteo khi cán mốc 1,2 triệu bản sau 36 phút phát hành.



Theo TN/SKCĐ