MV Lovesick Girls phiên bản đã chỉnh sửa 'ra lò': Phân cảnh y tá Jennie bị cắt bỏ hoàn toàn

Những ngày gần đây, cái tên Blackpink đang trở thành cái tên nóng hổi trên nhiều diễn đàn. Không chỉ bởi Full Album The Album vừa mới ra mắt cùng MV ca khúc chủ đề Lovesick Girls mà bộ trang phục y tá của Jennie được cách điệu trong MV nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Cảnh quay y tá của Jennie trong MV gốc gây tranh cãi

Lovesick Girls , cảnh Cụ thể trong MV, cảnh Jennie Blackpink mặc bộ trang phục y tá được cách điệu với váy ngắn ôm sát, mũ trái tim và giày cao gót đỏ đã khiến nhiều y tá cảm thấy không hài lòng. Không ít ý kiến của những nữ y tá cho rằng, nữ idol đã sexy hóa nghề nghiệp của họ giữa bối cảnh đang phải cật lực hết mình vì dịch COVID-19.



Trước những bình luận trái chiều của netizen, Liên đoàn Trước những bình luận trái chiều của netizen, Liên đoàn Sức Khỏe và Y tế Hàn Quốc (Korean Health and Medical Workers' Union - KHMWU) đã thẳng thắn chỉ trích YG Entertainment nói chung và nữ idol Jennie nói riêng về phân cảnh hoàn toàn khác xa thực tế, có xu hướng tình dục hóa nghề nghiệp và xúc phạm các y tá.

YG đã đăng tải MV Lovesick Girls phiên bản đã chỉnh sửa



Thậm chí, Liên đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc đã kêu gọi YG hành động có trách nhiệm để tương xứng với sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của công ty.



Trước làn sóng chỉ trích từ các y tá, cư dân mạng và Liên đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc , YG Entertainment đã nhanh chóng lên tiếng, đưa ra thông báo sẽ xóa toàn bộ cảnh Jennie mặc đồ nữ y tá trong MV.

Sau hơn 1 ngày đưa ra thông báo, mới đây YG đã chính thức phát hành MV Lovesick Girls phiên bản đã chỉnh sửa. Có thể thấy, mọi cảnh quay Jennie mặc đồ y tá trong MV gốc đã hoàn toàn xóa bỏ, chỉ còn lại nữ idol trong vai bệnh nhân 'độc diễn' mà thôi.

Bây giờ chỉ còn cảnh nữ idol trong vai bệnh nhân 'độc diễn' mà thôi



Cũng may, phân cảnh Jennie mặc đồ y tá trong MV gốc chỉ xuất hiện ngắn ngủi một vài giây nên bản MV sau khi đã chỉnh sửa không có quá nhiều điểm khác biệt, khiến fan cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ