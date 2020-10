MV Lovesick Girls chính thức ra lò, fan sướng rơn vì cuối cùng rapper Jennie đã trở lại

Đúng 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam) ngày 2/10, MV Lovesick Girls - ca khúc chủ đề cho The Album đã chính thức được công chiếu. Đây chính là sản phẩm âm nhạc thứ 3 năm 2020 của Blackpink (sau How You Like That và Ice Cream) và cũng là album hoàn chỉnh đầu tiên trong sự nghiệp 4 năm của các cô gái.

Bài hát chủ đề Lovesick Girls vẫn do Teddy phụ trách, tuy nhiên đáng chú ý là Jisoo và Jennie tham gia quá trình sáng tác. Cụ thể, lời ca khúc được chắp bút bởi Teddy, Loren, Jennie, Jisoo, Danny Chung; soạn nhạc là Teddy, 24, Jennie, Brian Lee, Leah Haywood, R.Tee, David Guetta; do 24 và R.Tee phối khí.

BLACKPINK – ‘Lovesick Girls’ M/V

Bài hát trên nền nhạc ghi ta mang phong cách đồng quê và hơi thở retro, Lovesick Girls dẫn dắt người nghe từ giai điệu tinh tế đến phân đoạn cao trào của thể loại electro pop. Bốn cô nàng lang thang trong vô định, mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy tăm tối.

Đây là MV hiếm hoi của Blackpink được quay ngoại cảnh. Người xem liên tục bị sốc, từ đoạn rap đôi của Lisa và Jennie, diễn xuất cực đỉnh của Rosé đến visual bùng nổ của chị cả Jisoo. Ca từ bài hát là những lời tự hỏi, tại sao con người bị tổn thương nhưng vẫn khao khát được yêu. Cả 4 cô gái đều "sinh ra đã cô đơn nhưng vẫn luôn tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình".

Ngay từ khi công chiếu, Lovesick Girls đã thu hút hơn 1,7 người xem trực tiếp. Đây là thành tích cao thứ 2 trong số các sản phẩm đã ra mắt của BLACKPINK, sau Ice Cream (1,799 triệu lượt xem). So với toàn thế giới, Lovesick Girls hạ cánh ở vị trí thứ 3, xếp sau Ice Cream và Quán quân Dynamite của BTS (3 triệu lượt xem).

Khi công chiếu xong, MV ghi nhận hơn 2,7 triệu lượt xem và 692 nghìn lượt thích trên youtube. Con số này vẫn không ngừng tăng, hy vọng thành tích view của MV Lovesick Girls sẽ nối dài chuỗi kỷ lục chói lọi của 4 cô gái tài năng, xinh đẹp nhà YG.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ