MV mới của Sơn Tùng lọt top MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất, chỉ thua BlackPink, BTS

MV "Có Chắc Yêu Là Đây" được đăng tải thông qua hình thức Youtube Premiere (công chiếu trực tiếp) và nhanh chóng ghi được kỉ lục ấn tượng. Vào lúc phát hành, MV này ghi nhận con số 899.693 người xem, giúp Sơn Tùng M-TP xuất sắc vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình với MV "Hãy Trao Cho Anh". Bên cạnh đó, MV mới của Sơn Tùng M-TP cũng chính thức lọt top những MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất thế giới chỉ đứng sau những tên tuổi đình đám như BlackPink, BTS.

"Có Chắc Yêu Là Đây" của Sơn Tùng M-TP đã xuất sắc vượt qua Ariana Grande với MV "thank u, next", xếp sau MV "Kill This Love" của BlackPink. Hiện tại MV "How You Like That" của BLACKPINK đang dẫn đầu BXH này với 1,64 triệu người xem trực tuyến), tiếp đó là MV "On" của BTS với khoảng 1,5 triệu lượt xem trực tuyến.