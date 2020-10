MXH dậy sóng với clip nữ sinh ĐH bị 'ngó lơ', ngắt lời bởi những nam sinh thô lỗ trong cuộc họp nhóm

Một sinh viên đại học mới đây bỗng thu hút sự chú ý cực mạnh của cư dân mạng sau khi chia sẻ clip về buổi học nhóm mới đây của cô nàng với các nam sinh cùng lớp. Claire McDonnell (22 tuổi), là nữ sinh hiếm hoi trong lớp học thuộc chương trình Tài Chính và Khoa học thuộc Đại học Iowa, Mỹ.

Đại học IOWA, Mỹ

Clip quay lại được cảnh Claire đang trình bày và góp ý với bài tập nhóm trên Zoom với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ khi cứ mỗi lần cô bạn cất lời nói, thì các nam sinh cùng lớp lại lên tiếng cắt ngang giọng cô, và 'hăng say' bàn luận với nhau như thể không nghe thấy Claire nói gì.

Nữ sinh Đại học Mỹ bị bơ đẹp trong cuộc họp nhóm trên Zoom

Claire chia sẻ đây là chuyện xảy ra thường ngày khi là nữ sinh học STEM. Được biết, STEM là tên viết tắt của các khối ngành Science, Technology, Engineering và Math - các ngành thiên về khoa học tự nhiên, nơi có phần lớn sinh viên theo học là nam. Cô bạn cho biết thêm, mỗi khi có bài tập nhóm mà chúng tôi (những bạn nữ trong lớp) cùng góp sức làm nhưng các nam sinh lại là người được hưởng hết thành quả.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip được Claire chia sẻ trên MXH nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng

Cô bạn 22 tuổi còn nhấn mạnh rằng, trong trường hợp cô nàng bày tỏ một ý tưởng, dù là lý thuyết hay một ý kiến gì, những nam sinh trong lớp thường cảm thấy rất do dự khi tin vào những ý kiến, luận điểm đó. Sau khi kiểm chứng đúng, họ sẽ tỏ ra rằng 'đây là điều ai cũng biết', và lại chia sẻ lại quan điểm đó trước lớp và khẳng định đây là ý tưởng của họ.

Claire nhận được nhiều lời động viên của cộng đồng

Sự việc khiến Claire bức xúc nhất là khi tham gia cuộc gọi video với các bạn học về một bài tập nhóm, mỗi khi Claire lên tiếng, gần như ngay lập tức cô nàng bị phủ định, bác bỏ hoặc bỏ qua. Ban đầu Claire chỉ muốn ghi hình để gửi cho những người bạn, tuy nhiên, Claire đã đổi ý và đăng tải lên mạng xã hội để mọi người có cái nhìn khác về nạn phân biệt giới tính trong xã hội hiện đại.

Cư dân mạng sau khi xem đoạn clip trên Tiktok đã không khỏi bức xúc, để lại những bình luận phản đối với các nam sinh cùng lớp với Claire. Ngoài ra, họ còn kịch liệt lên án thái độ của các nam sinh này với cô bạn.

Claire cho biết cô không chắc liệu các bạn nam trong lớp có ai đã xem được đoạn video hay đọc được bình luận hay chưa, tuy nhiên, cô khuyên họ nên 'lùi lại và lắng nghe' những gì phụ nữ đang nói.

Nhiều người lại cho rằng Claire đang diễn

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng cô là kẻ nói dối, rằng thật sự không có ai bị phân biệt trong cuộc gọi video đó cả, đơn giản chỉ bởi Claire ... không bật mic khi nói khiến các nam sinh hoàn toàn không nghe thấy gì. Các họ nói chuyện cũng dường như hoàn toàn chỉ là thảo luận với nhau.

Câu chuyện hiện đang tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội ở nước ngoài với các ý kiến trái chiều.

Theo Thùy Dương/SKCĐ