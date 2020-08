MXH xôn xao chuyện vợ chồng trẻ ly hôn chỉ vì 100 nghìn

Từ trước đến nay, chuyện vợ chồng 'cơm không lành, canh không ngọt' cũng chẳng còn là chuyện hiếm. Vợ chồng sống với nhau có xích mích cãi vã là chuyện thường. Tuy nhiên, có những gia đình biết cách giải quyết thì sẽ nhanh chóng đâu vào đó, nhưng có vợ chồng càng xích mích lại càng kéo dài khoảng cách, tới mức không thể cứu chữa.



Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao chuyện vợ chồng trẻ 'đường ai nấy đi' chỉ vì 100 nghìn đồng. Nguyên văn chia sẻ của người vợ như sau: "Em ghi ra đây cũng hết tình nghĩa với anh! Một thằng đàn ông sống không ra sao! Nghĩ vợ mình ăn trộm tiền của chồng để làm gì?

Cô gái nghĩ rằng vợ chồng với nhau thì lấy tiền ở ví chồng là chuyện bình thường. Ảnh minh họa.



Nói phải biết nghĩ chứ, lục ví anh làm cái gì, ăn trộm của anh 100 nghìn thà tôi đi anh trộm ngoài nhanh cho giàu. Tôi không muốn phức tạp đến 1 con người ăn không nói có. Trước giờ tôi không thể tin được lại có một người như thế!



Từ ngày cưới tôi đã cảm thấy không hạnh phúc, cả album cưới tôi không dám để ảnh dù 1 tấm là biết thế nào rồi. Từ khi cưới bán hết vàng tôi không được 1 nghìn, cưới xong không có đồng nào trong tay, đi chợ cũng phải ngửa tay xin chồng..."



Từ những tin nhắn có thể thấy, cô gái nghĩ rằng vợ chồng với nhau thì lấy tiền ở ví chồng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, anh chồng lại muốn vợ lấy công khai, lấy thì phải hỏi han một tiếng.

Đoạn tin nhắn được người vợ chia sẻ.



Bao lần vợ lén lút lấy tiền anh đều biết đến và kêu vợ là ăn trộm, kẻ cắp tiền. Đỉnh điểm lần này, cô vợ lấy 2 tờ 50 nghìn thì xảy ra cãi vã, cả 2 quyết định đường ai nấy đi.



Hiện tại, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng, thu về nhiều ý kiến trái chiều.

