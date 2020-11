MXH xôn xao clip nam sinh lớp 10 bị nhóm thanh niên chửi bới đánh hội đồng chỉ vì nợ 10 thẻ game

Theo báo Pháp luật Plus đưa tin, một vị lãnh đạo phòng GDĐT thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện Phòng GDĐT đã phối hợp với công an phương Phương Đông, thành phố Uông Bí làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Phương Đông về video clip ghi lại hình ảnh một học sinh lớp 10 bị nhóm học sinh trường THCS Phương Đông đánh hội đồng.

Clip ghi lại vụ việc

Cụ thể qua đoạn clip dài gần 1 phút trên mạng xã hội cho thấy, một học sinh lớp 10 bị nhiều nam sinh khác chửi bới, bắt quỳ, rồi lao vào đánh đội đồng, đấm đá liên tiếp vào người nam sinh này.

Qua điều tra xác minh cho thấy, ban đầu là do em học sinh T (SN 2008, hiện đang là học sinh lớp 7A4, trường THCS Phương Đông, có quen biết với học sinh Th. (SN 2005, đang học lớp 10A7 trường CĐCN&XD.

Do T. chơi game nợ Th. 10 thẻ game (trị giá 140.000 đồng) nên Th. gọi điện để đòi nợ. Đến ngày 24/11, Th. đến gặp trực tiếp T. nhưng T. không trả. Do đó, Th. đã tát T một cái.

Đến trưa ngày 25/11 sau khi tan học Th. tiếp tục đến để gặp T và đòi tiền. Lúc này một nhóm học sinh của trường THCS Phương Đông gồm: Q., P. lớp 8A3, A. lớp 8A5, B. lớp 9A3, D., Tr. lớp 9A5 đến để hỏi chuyện, bênh T. thì Th. bỏ chạy. Ngay sau đó nhóm học sinh này đã đuổi theo và đánh Th.

Ngay sau khi đoạn clip bạo lực học đường này được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Đa phần mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động bạo lực của nhóm nam sinh này.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng thành phố Uông Bí điều tra làm rõ.

Nhà trường cũng đã yêu cầu các học sinh này viết bản tường trình về vụ việc, đồng thời mời gia đình các nam sinh này đến để trao đổi, xác nhận và cam kết không tái phạm.

Nhiều người cho rằng, cần phải có những biện pháp mạnh đối với những ai vi phạm bộ quy tắc ứng sử văn hóa học đường, đồng thời mỗi cơ sở giáo dục phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử cụ thể hơn thì mới mong hạn chế tối đa tình trạng bạo lực học đường.

