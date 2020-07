Mỹ bất ngờ bỏ chỉ thị hủy visa của sinh viên quốc tế học online 100%

Quyết định mới này từ Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào hôm 14/7 sau khi hàng chục trường đại học bao gồm Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts cùng 17 bang khác đệ đơn kiện. Theo đó, chỉ thị hủy visa của các sinh viên quốc tế theo học online 100% sẽ được hủy bỏ.

Thẩm phán Allison Burroughs của Tòa án quận Massachusetts phát biểu trong phiên điều trần: "Chỉ thị đối với sinh viên quốc tế sẽ trở lại hiện trạng như trước ngày 9/3, và bác bỏ việc thực thi chỉ thị tháng 7/2020".

Trước đó, vào ngày 6/7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cùng Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tuyên bố họ có ý định hủy bỏ visa của du học sinh tại Mỹ nếu họ theo học kỳ mùa thu tới 100% là các khóa trực tuyến. ICE yêu cầu các trường đại học đang chuyển sang dạy trực tuyến cần nộp kế hoạch lên cơ quan này trước 15/7. Các trường kết học giữa học online và học trực tuyến phải nộp kế hoạch trước 4/8.

Ý định trục xuất du học sinh của ICE đã gây khó khăn cho các sinh viên quốc tế, nhưng cũng phần nào gây thiệt hại đến nền kinh tế Mỹ. Được biết, do sự bùng phát dữ dội và COVID-19, nhiều trường đại học tại Mỹ, trong đó có MIT và Harvard đã lên kế hoạch duy trì các khóa học trực tuyến.

Quyết định trục xuất sinh viên quốc tế học online 100% đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân, cụ thể là các tổ chức giáo dục, theo đó ĐH Harvard, MIT cùng nhiều trường đại học khác đã đệ đơn kiện nhằm tìm cách ngăn chặn điều này. Được biết có khoảng 40 tổ chức giáo dục đại học đã nộp tờ khai hỗ trợ cho vụ kiện, chẳng hạn như Yale, DePaul, Đại học Chicago, Tufts, Rutgers cùng nhiều trường học tại các bang Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota và Wisconsin. Đồng thời, nhiều trường cho biết sẽ hỗ trợ du học sinh bằng cách mở thêm lớp trực tiếp, hướng dẫn đăng ký ít nhất một khóa học offline để đảm bảo các sinh viên này không thuộc diện bị trục xuất.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Mỹ, Ted Mitchell cho hay: "Động thái mới nhất đã chứng tỏ tầm quan trọng của sinh viên quốc tế đối với Mỹ, cũng như quan điểm đồng lòng rằng các sinh viên này vẫn được chào đón ở đây... Chúng tôi rất hài lòng rằng Đại học Harvard và MIT, cũng như nhiều tiểu bang và các trường đại học khác, đã có hành động pháp lý ngay lập tức để buộc chính quyền Trump hủy bỏ chỉ thị sai lầm của mình."

Theo Linh Chi/SKCĐ