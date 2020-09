Một bác sĩ người Mỹ tái nhiễm COVID-19 sau 51 ngày với triệu chứng nặng hơn lần đầu

Kết quả chụp X-quang cho thấy ông có hiện tượng thâm nhiễm phổi. Tình trạng này xảy ra khi dịch lỏng xâm nhập vào các khoang không khí ở phổi, gây ra phản ứng viêm.



Chuyên gia phỏng đoán có thể do chủng SARS-CoV-2 mới mạnh hơn, hoặc nguồn lây đã truyền một lượng virus lớn cho người bệnh. Mặt khác, các chuyên gia lo ngại kháng thể từ lần nhiễm trùng đầu tiên đã kích hoạt hệ miễn dịch, khiến bệnh nhân phản ứng mạnh hơn với virus.



Kristian Anderson, giáo sư miễn dịch học và vi sinh học tại Viện Nghiên cứu Scripps Research, California, cho biết: "Chúng tôi không rõ tần suất tái nhiễm có thể thay đổi thế nào theo thời gian. Nếu không có các phân tích sâu hơn, chúng tôi chưa thể vội vàng kết luận một trường hợp này có ý nghĩa thế nào với thời gian duy trì phản ứng miễn dịch, cũng như quá trình phát triển vaccine".



Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận ít nhất 5 trường hợp tái nhiễm. Hong Kong (Trung Quốc) là nơi ghi nhận ca tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới. Tiếp đến Bỉ và Hà Lan cũng ghi nhận 2 ca tái nhiễm. Cả 3 trường hợp này đều tái nhiễm với chủng virus mới hoàn toàn khác chủng gây bệnh lần đầu đồng thời các triệu chứng tái nhiễm nhẹ hơn.

Nhà nghiên cứu vi sinh Paul Hunter - chuyên gia bệnh nhiễm mới nổi tại Đại học East Anglia ở Norwich (Anh) khi nói về các ca tái nhiễm đã nhấn mạnh lại: "Chúng tôi đã nói từ đầu dịch rằng hệ miễn dịch chỉ kéo dài từ 4-6 tháng ở người mắc COVID-19 dạng nhẹ".



Các chuyên gia nhận định hiện tượng tái nhiễm COVID-19 còn rất hiếm. Hiện chưa thể kết luận SARS-CoV-2 có gây tái nhiễm phổ biến như các loại virus cúm họ hàng của chúng hay không. Mặt khác, các ca tái nhiễm gây lo ngại cho sự thành bại của vaccine.

