Mỹ: Học sinh vô tư đi học sau khi biết mình đã nhiễm COVID-19 vì tưởng không phải cách ly

Chuyện hy hữu này xảy ra tại trường trung học Westmoore, thuộc bang Oklahoma, Mỹ . Cụ thể, một học sinh theo học tại trường này sau khi nhận kết quả bản thân dương tính với virus SARS-CoV-2. do hiểu lầm rằng mình không phải cách ly nên vẫn tiếp tục đi học tại trường này vài ngày. Thông tin này chỉ được nhà trường tiếp nhận thông qua một nguồn tin giấu tên.

Trường trung học Westmoore, nơi xảy ra câu chuyện hy hữu

Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp trên toàn bang Oklahoma và nước Mỹ, việc một người dương tính với dịch bệnh lại đi đến nơi đông người do suy nghĩ 'chưa có triệu chứng thì chưa phải đi cách ly' là một điều hết sức phi lý. Được biết, ở bang Oklahoma đã ghi nhận gần 50.000 ca nhiễm COVID-19 và trong số đó có 650 ca tử vong.

Nhiều học sinh và nhân viên nhà trường đã phải thực hiện cách ly do tiếp xúc gần với học sinh nhiễm COVID-19

Trao đổi với ban giám hiệu trường trung học Westmoore, đại diện trường cho biết, bố mẹ của học sinh này cũng không biết việc dương tính với COVID-19 lại phải thực hiện cách ly y tế.

Chính vì sự 'vô tư' của học sinh này và gia đình đã khiến ít nhất 17 người tại trường trung học Westmoore phải thực hiện cách ly, khiến nhà trường phải khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.

Ngoài học sinh này, trường trung học Westmoore vẫn còn 1 học sinh và 1 nhân viên nhà trường nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 . Tuy nhiên, 2 người này đều thực hiện cách ly nên không gây ảnh hưởng gì tới trường học. Hôm nay (17/8), trường vẫn cho các học sinh khác đi học bình thường.

Mỹ đã ghi nhận rất nhiều ca lây nhiễm trong trường học kể từ khi học sinh được đi học trở lại từ đầu tháng Mỹ đã ghi nhận rất nhiều ca lây nhiễm trong trường học kể từ khi học sinh được đi học trở lại từ đầu tháng





Theo thông tin cập nhật mới nhất, nhiều trường học tại Mỹ đã được phép mở cửa nếu các yêu cầu về y tế được đảm bảo. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày kể từ khi bắt đầu đón học sinh quay trở lại, đã có nhiều học sinh và nhân viên nhà trường phải thực hiện cách ly y tế do có sự bùng phát các ca nhiễm trong trường học.





Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại Mỹ và nhiều quốc gia, phần lớn cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi dịch COVID-19 đã bùng phát trên thế giới được hơn nửa năm mà vẫn có những người 'vô tư' cho rằng đây chỉ là một loại cúm đơn giản, chỉ cần thực hiện cách ly khi có những triệu chứng rõ ràng. Một số cư dân mạng còn lên án chỉ trích phụ huynh của em học sinh này do thiếu kiến thức và hiểu biết cơ bản về dịch bệnh khiến cho hàng chục người bị vạ lây.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Dương/SKCĐ