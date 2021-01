Mỹ nam phim Strong Woman xuất ngũ hôm nay

Được biết, Park Hyung Sik đã lên đường nhập ngũ vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, những người lính đã được nghỉ phép và không cần trở lại căn cứ sau kỳ nghỉ cuối cùng.

Ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc ZE:A, nhưng Park Hyung Sik lại chỉ thực sự gây ấn tượng khi lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất. Năm 2013, Park Hyung Sik bắt đầu nhận được sự chú ý với vai diễn tuy nhỏ nhưng đầy ấn tượng - Jo Myung Soo ở bộ phim đình đám Người thừa kế.

Trong phim, anh chàng đảm nhận vai một thiếu gia giàu có thừa kế tập đoàn thương mại nổi tiếng nhưng lại có tính cách khá trẻ con và có niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh.

Năm 2016, Park Hyung Sik tiếp tục tạo dấu ấn với vai diễn trong bộ phim cổ trang Hwarang, đóng cùng dàn mỹ nam mỹ nữ nổi tiếng như Park Seo Joon, Choi Min Ho, Do Ji Han, Jo Yoon Woo, Kim Tae Hyung cùng nữ chính duy nhất Go Ara.

Tuy nhiên, vai diễn để lại nhiều dấu ấn nhất trong lòng khán giả của Park Hyung Sik phải kể đến là vai An Min Hyuk ở bộ phim truyền hình Strong Woman Do Bong Soon. Bộ phim đã phá vỡ kỉ lục rating ở mảng phim truyền hình ngắn tập của đài JTBC, trở thành một trong những bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc.



Chênh lệch chiều cao dễ thương và phản ứng hóa học đáng kinh ngạc của cặp đôi Park Hyung Sik và đàn chị Park Bo Young trong phim khiến khán giả không khỏi thích thú, thậm chí còn rộ lên tin đồn hẹn hò ngoài đời thật của cả hai.

Giờ đây, trở lại sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, bên dưới phần bình luận tin tức xuất ngũ của mỹ nam sinh năm 1991, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ niềm vui và sự mong đợi vào tác phẩm tiếp theo của nam diễn viên. Mới đây, công ty quản lý cũng chia sẻ một số hình ảnh mới của Park Hyung Sik để "hâm nóng" lại sự nghiệp cho anh chàng.

Hãy cùng chờ đón các hoạt động tiếp theo của anh chàng điển trai và đầy tài năng này nhé!