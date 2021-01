Mỹ nhân ‘Cuộc chiến thượng lưu’ & mối tình day dứt với cố tài tử ‘Bản tình ca mùa đông’ Park Yong Ha

“Bom tấn” đầu năm Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) vừa chính thức khép lại mùa 1 với rating cao “ngất ngưởng”, phá kỷ lục của drama nổi tiếng Người thầy y đức (phần 2). Ngoài nội dung hấp dẫn, kịch tính, nhiều plot twist thu hút khán giả còn phải kể đến sự tái xuất của “thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử Kpop” Eugene.

Penthouse là "bom tấn" mới của SBS với rating lập kỷ lục

Trong bộ phim Eugene vào vai chính Oh Yoon Hee, người sở hữu giọng hát opera thiên tài, nhưng sự nghiệp của cô bị “nẫng tay trên” bởi người bạn có gia đình quyền thế Seo Jin (do Kim So Yeon thủ vai). Trong một cuộc thi quan trọng quyết định tương lai, Seo Jin đã rat ay khiến Oh Yoon Hee không thể nào cất tiếng hát thêm một lần nữa. Sự cố đó đã khiến cô phải bước sang ngã rẽ khác chật vật và khó khăn hơn.

Eugene chứng minh sức hút của mình qua vai diễn Oh Yoon Hee

Vai diễn Oh Yoon Hee của Eugene khiến khán giả vừa thương vừa ghét, điều này cũng cho thấy sự nhập vai và khả năng diễn xuất của Eugene sau nhiều năm vắng bóng.

Eugene là idol nữ đời đầu của làn sóng Hallyu, ngay khi ra mắt với nhóm nhạc S.E.S, Eugene đã gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp nổi bật của mình. Cô từng được mệnh danh là “thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử Kpop”, “nữ thần trong các nữ thần”.

Eugene thời trẻ gây "thương nhớ" bởi gương mặt xinh xắn, đôi mắt cười và sống mũi cao. Cô được mệnh danh là “thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử Kpop”

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Eugene còn được biết đến bởi những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như: Yêu em, Vua bánh mì, Cuộc sống tươi đẹp,… Cô là một trong số ít những idol lấn sân thành công sang lĩnh vực diễn xuất.

Trước khi kết hôn với nam diễn viên Ki Tae Young, Eugene từng có mối tình “đẫm nước mắt” với cố diễn viên Park Yong Ha- tài tử điển trai của drama Bản tình ca mùa đông. Hai người đã nảy sinh tình cảm sau khi đóng cặp trong bộ phim Yêu em năm 2002. Đến năm 2003, mối quan hệ của cặp đôi bị lộ khi hacker xâm nhập vào máy tính của Park Yong Ha.

Eugene và Park Yong Ha trong bộ phim "Yêu em". Trên phim trường hai diễn viên đã nảy sinh tình cảm và tiến tới hẹn hò sau đó.

Tại thời điểm đó dư luận Hàn Quốc vô cùng gay gắt với tin hẹn hò của các nghệ sĩ, nhất là đối với những Ngôi Sao như Park Yong Ha và Eugene. Ngay lập tức, Eugene bị người hâm mộ của nam diễn viên Bản tình ca mùa đông công kích dữ dội, cô bị người quản lý quay lưng, đám đông hùa vào chê trách. Cuối cùng họ đã chia tay trong tiếc nuối bởi không chịu được áp lực dư luận.

Không thể bảo vệ được người yêu bởi chính fan của mình đấy là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời Park Yong Ha. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, nam diễn viên từng bộc lộ sự day dứt của mình: “Sau phim Yêu em, tôi có mối tình thơ mộng, nhưng sự quan tâm quá mức của truyền thông khiến tình cảm chúng tôi gặp trở ngại. Tôi và cô ấy đều đau khổ vì cảm giác yêu nhau là có tội với khán giả. Tôi không chịu đựng được khi yêu mà không được ở bên cô ấy. Hàng nghìn lá thư yêu cầu tôi chỉ là người của công chúng và nghệ thuật. Chẳng lẽ vì tương lai, sự nghiệp, tôi phải rời bỏ người mình say mê và yêu tha thiết?”.

Sau mối tình “đứt gánh giữa đường”, nam diễn viên trở nên lầm lũi và ít nói. Những chuyện không may liên tiếp xảy ra, sự nghiệp lận đận, cha qua đời vì bạo bệnh khiến Park Yong Ha rơi vào bế tắc và quyết định kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 32.

Trong đám tang của anh, Eugene xuất hiện với gương mặt thất thần và bơ phờ khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Mối tình với Eugene đã để lại một “vết thương lòng” quá lớn đối với Park Yong Ha và là sự hối tiếc suốt cuộc đời anh. Mãi sau này người ta vẫn nhắc đến mối tình này để nhắc nhở rằng, hãy rộng lượng đối với idol của bạn, họ cũng là con người và có quyền được yêu thương.