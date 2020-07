Mỹ nhân 'Glee' mất tích giữa hồ bỏ lại con trai 4 tuổi, dòng tweet trước đó dấy lên nhiều nghi ngờ

Ngày hôm nay, hàng loạt các tờ báo đưa tin nóng về việc các nhà chức trách tại California đang ráo riết tìm kiếm Ngôi Sao phim "Glee" Naya Rivera sau khi có thông tin cô bất ngờ mất tích ở giữa hồ Piru.



Chưa dừng lại ở đó, sau khi mất tích đáng ngờ thì Naya bỏ lại cậu con trai mới 4 tuổi một mình lênh đênh trên thuyền ở giữa hồ.

Naya Rivera.



Qua tìm hiểu, cảnh sát hạt Ventura cho biết, trước đó mỹ nhân "Glee" có thuê một con thuyền vào 1h chiều thứ 4 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, 3 tiếng sau nhân viên không thấy Naya Rivera đâu mà chỉ thấy một đứa trẻ mặc áo phao ở trên thuyền.



Ngay lập tức, các nhân viên đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Sau đó, nhiều người bắt đầu công cuộc tìm kiếm Naya Rivera, huy động cả máy bay và thợ lặn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trên thuyền chỉ còn lại cậu con trai 4 tuổi.



Khi được đưa an toàn về bờ, con trai Naya cho biết, hai mẹ con bé cùng nhau đi bơi nhưng mẹ bé đã không trở lại thuyền.



Chỉ trước đó 1 ngày, nữ Chỉ trước đó 1 ngày, nữ diễn viên từng chia sẻ bức ảnh mình và con trai lên mạng xã hội cùng dòng nhắn: "Chỉ có hai mẹ con mình". Điều này khiến nhiều người lo ngại có thể ngôi sao phim "Glee" không còn sống sót.

Bài đăng trước đó của nữ diễn viên.



Nữ diễn viên Naya Rivera sinh năm 1987, được nhiều người biết đến thông qua vai diễn Santana Lopez trong series phim truyền hình ăn khách "Glee". Bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, Naya là người mẫu, diễn viên có tên tuổi.

Trước đó, cô từng hẹn hò với rapper Big Sean, nhưng sau đó lại kết hôn với Ryan Dorsey vào năm 2014. Nữ diễn viên sinh con trai Josey Hollis vào năm 2015 nhưng chỉ 2 năm sau đó, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Cũng từ đó, Naya vướng phải loạt lùm xùm, kiện cáo xung quanh việc hành hung ông xã.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ