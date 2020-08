Không phải Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, 3 mỹ nhân Hàn sở hữu chiếc mũi hình tượng nhiều nàng ao ước

Bất ngờ không, 3 cái tên sở hữu chiếc mũi đẹp tự nhiên là hình tượng phẫu thuật thẩm mỹ của giới trẻ Hàn lại không phải Song Hye Kyo hay Jeon Ji Hyun. Có lẽ tiêu chuẩn sống mũi cao, dọc dừa đã xưa rồi.

Mỹ nhân nào đang sở hữu chiếc mũi hình tượng



Những năm qua, cả nàng Những năm qua, cả nàng giải trí châu Á đều hiểu khi nói tới mũi đẹp, sống mũi cao tự nhiên thì chắc chắn không thể bỏ qua những tường thành nhan sắc như Han Ga In, Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo...



Tuy nhiên dường như tiêu chuẩn Tuy nhiên dường như tiêu chuẩn phẫu thuật thẩm mỹ về chiếc mũi của giới trẻ Hàn Quốc đang thay đổi. Mới đây, trang Koreaboo đưa tin, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Min Hee Jun chia sẻ về hình tượng chiếc mũi đẹp mà các khách hàng của ông đưa ra.



Ông nói rất nhiều người tìm đến và mong muốn sở hữu chiếc mũi thon nhỏ, thanh thoát giống như Chae Yeon (DIA), Oh Yeon Seo và Min Hyo Rin. Đây là những nhân vật mà khách hàng muốn sở hữu chiếc mũi giống họ nhất.



Chae Yeon (DIA)



Bác sĩ Min phân tích, cấu trúc mũi của Chae Yeon không thuộc hàng hoàn hảo hay thực sự đẹp. Bởi lẽ phần sống mũi có hơi gồ nhẹ, đầu mũi tròn, hếch và lỗ mũi rộng. Trông chiếc mũi có vẻ rất tự nhiên ấy nhưng thực ra, Chae Yeon thừa nhận trên sóng truyền hình cô từng sửa mũi năm 2016. Những cô gái thích chiếc mũi sửa mà vẫn đẹp tự nhiên chắc chắn rất thích phong cách này.



Oh Yeon Seo



Nhân vật thứ hai được các khách hàng của bác sĩ Min yêu thích đó nữ diễn viên Oh Yeon Seo. Sống mũi của cô tương đối thẳng và có đường cong nhẹ, đầu mũi hếch nhẹ, tạo với môi thành một góc 95-105 độ khi nhìn nghiêng khá dễ chịu.



Dù bị đánh giá là mũi khá nhỏ nhưng theo bác sĩ Min điểm này lại rất hài hòa với tổng thể gương mặt của nữ diễn viên bởi độ rộng vừa phải ở đầu mũi. Sự kết hợp hoàn hảo khiến gương mặt mỹ nhân 33 tuổi trở nên hoàn hảo trong mắt giới trẻ Hàn.

Min Hyo Rin



Min Hyo Rin là một trong số các Min Hyo Rin là một trong số các Ngôi Sao được đánh giá sở hữu chiếc mũi đẹp trong showbiz Hàn. Mỹ nhân họ Min là người sở hữu chiếc mũi được đánh giá hoàn mỹ nhất trong số 3 người.



Bác sĩ Min thậm chí phải dùng các từ như sang trọng, lộng lẫy... để khen ngợi vẻ đẹp của nữ diễn viên. Cô có sống mũi thẳng, khá rộng, đầu mũi tròn giống như chiếc cúc áo. Nếu nhìn chính diện gương mặt sẽ thấy góc giữa đầu mũi và môi của Min Hyo Rin lớn, cho thấy độ cao và tỷ lệ cân đối của mũi. Các khách hàng tìm đến bác sĩ Min đều có nhu cầu sở hữu chiếc mũi nổi bật như Min Hyo Rin.



Sống mũi dọc dừa thẳng tắp đã lỗi mốt?



Nhìn lại những mỹ nhân xứ Hàn với sống mũi tự nhiên cao vút phải kể đến Han Ga In, Jeon Ji Hyun hay Kim Hee Sun... Đây vốn là những quốc bảo nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc không chỉ bởi chiếc mũi cao mà còn nhan sắc vượt thời gian, gương mặt hài hòa không góc chết.



Jeon Ji Hyun với thần thái sang chảnh, gương mặt đẹp lạnh lùng quý phái càng được tôn lên gấp bội với sống mũi cân đối và nốt ruồi cực sang ở đầu mũi.



Tương tự, Han Ga In luôn phô diễn tối đa góc nghiêng hoàn hảo nhờ sống mũi cao vút, chóp mũi hơi cong. Vẻ đẹp có phần "hơi ảo" nhưng góp cho tổng thể gương mặt nữ diễn viên phần trẻ trung, sang trọng đầy nữ tính.



Chiếc mũi của chị đẹp Kim Hee Sun cũng thuộc loại hình tượng ưu tú đối với phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi. Hình dáng mũi cực chuẩn kết hợp với đôi môi trái tim tạo nên nhan sắc mi miều.



Dù vậy những năm gần đây, các cô nàng có vẻ không còn mặn mà lắm với kiểu sống mũi cao thẳng tắp, cho góc nghiêng hoàn hảo. Thay vào đó, hình tượng sống mũi hài hòa, cân đối với hai bên cánh mũi thon và đầu mũi tròn ngày càng được giới trẻ ưa thích.

Theo Hà Ly/SKCĐ