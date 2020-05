Mỹ nhân Việt tắm nắng như thế nào để sở hữu làn da nâu bóng đắt giá?

Siêu mẫu sở hữu làn da nâu căng bóng khỏe khoắn, tự tin với phong cách quyến rũ sexy. Thuở mới bước chân vào nghề làn da Minh Tú không được trắng cho lắm nhưng theo thời gian cô càng biết cách làm nổi bật nước da bánh mật của mình.

Á quân Asia's Next Top Model 2017 tiết lộ cô thường xuyên tắm nắng để có làn da nâu khỏe và săn chắc. Dù chủ động nhuộm da bằng cách tắm nắng nhưng vẫn nhất định phải bôi kem chống nắng, có độ SPF cao.



Minh Tú chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn nắng sạch để tắm. Cô thường chọn nắng biển là tốt nhất với da vì ít bị ô nhiễm như nắng ở thành phố. Đừng tưởng da nâu là không cần chăm sóc, Minh Tú vẫn chăm chỉ dưỡng da 2 lần/ngày, chăm xịt khoáng và uống nhiều nước.



H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đánh dấu sự thay đổi về chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Việt nhằm phù hợp với tiêu chí của các đấu trường nhan sắc quốc tế. Và sự thay đổi ấy đã đem lại thành công ngoạn mục là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện lọt tới top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới.



H'Hen Niê là cô gái Tây Nguyên vốn đã sở hữu làn da bánh mật. Nước da này đặc biệt phù hợp với thân hình săn chắc của H'Hen Niê và giúp cô ghi điểm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018.

Tới từ một vùng đất nghèo khó, thời tiết khắc nghiệt, hoa hậu người Ê Đê luôn biết cách bảo vệ làn da khô ráp khi tắm nắng. Cô chăm chỉ dùng các sản phẩm dưỡng ẩm. Nàng hậu bổ sung nước và Vitamin C ho da bằng hai loại nước ép thần kỳ là nước ép dưa leo và ăn cà chua bi.

Lần đầu xuất hiện ở Vietnam Nexttop Model, Hoàng Thùy không gây ấn tượng gì nhiều ngoài chiều cao khá lý tưởng. Nhiều năm hoạt động người mẫu và chính thức chính chiến ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2018, cô gái Thanh Hóa ngày càng hoàn thiện bản thân, đáng kể là làn da ngày càng nâu tây, khỏe khoắn.



Tuy không thực sự sexy như Minh Tú nhưng làn da nâu của chân dài giúp cô biến hóa nhiều phong cách thời trang khác nhau.



Quỳnh Anh Shyn vốn là hot girl Hà thành sở hữu làn da trắng hồng, vẻ đẹp trong sáng dễ thương. Tuy nhiên những năm gần đây cô chuyển hướng phong cách với làn da nâu và gu thời trang cá tính.



Nàng hot girl chú trọng việc tắm nắng để nhuộm da nhưng tuyệt nhiên chỉ nhuộm da body. Cô cũng không quên bôi xịt đủ loại kem chống nắng.



Còn gương mặt có phần sáng hơn cơ thể, Quỳnh Anh Shyn chọn tông trang điểm nền tối hơn để đảm bảo cơ thể và mặt có màu sắc đồng đều.

Your browser does not support HTML5 video.

Ung thư da dễ điều trị nếu phát hiện sớm- Báo Tuổi trẻ