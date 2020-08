Cận cảnh vòng 2 thon gọn của Mỹ Tâm khi livestream, xin lỗi Mai Tài Phến bị vạ lây tin đồn mang thai

Giữ đúng lời hẹn, 21h tối 25/8, ca sĩ Mỹ Tâm đăng đàn livestrea để nói về tin đồn mang thai . Xuất hiện trong video trực tiếp, nữ ca sĩ sinh năm 1981 hoàn toàn phủ nhận chuyện mang thai

Cô tự tin nói: "Có em bé là tin vui, không có việc gì phải giấu. Tôi mà muốn giấu thì không ai tìm ra được đâu". Ca sĩ thừa nhận thời gian gần đây có tăng cân thật chứ không hề có chuyện bầu 4-5 tháng như lời đồn.

Ca sĩ giữ lời hứa livestream



Không chỉ chứng minh bằng lời nói, Mỹ Tâm còn tự tin diện áo crop top khoe cận cảnh vòng eo thon gọn. Màn khoe khéo body của "họa mi tóc nâu" nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và fan hâm mộ.

Mỹ Tâm tự tin khoe body



Cũng trong livestream, Mỹ Tâm còn nhắc về Mai Tài Phến bằng lời xin lỗi. "Sự việc lần này tôi phải xin lỗi Mai Tài Phến vì bạn ấy bất ngờ bị lôi vào việc này. Sau này Mai Tài Phến có dự án gì tôi cũng xung phong tham gia".

Trước đó mạng xã hội đã có 1 ngày xôn xao trước những bức ảnh Mỹ Tâm lộ vòng 2 to bất thường và gương mặt phúng phính như người mang thai.

Bức ảnh khiến Mỹ Tâm dính tin đồn mang thai



Chiều cùng ngày, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ khẳng định, đó chỉ là những hình ảnh hậu trường trong một buổi shooting. "Do góc chụp và ánh sáng, đi kèm với trang phục tông màu sáng, nhiều người sẽ nhầm tưởng là Mỹ Tâm bị tăng cân. Tin đồn Mỹ Tâm đang mang thai hoàn toàn không đúng và không có cơ sở".

Tin đồn mang thai càng trở nên có cơ sở khi nữ ca sĩ từng bị lộ bằng chứng đi cùng nhau rất tình tứ với nam diễn viên Mai Tài Phến. Tuy nhiên cả hai chưa từng lên tiếng khẳng định về tin đồn tình ái.



