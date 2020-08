Mỹ: Youtuber nổi tiếng bị phát hiện hối lộ gần 12 tỷ đồng để 'chạy' vào trường ĐH top

Olivia Jade (tên đầy đủ là Olivia Jade Gianulli) là Youtuber có tầm ảnh hưởng lớn ở Mỹ . Cô là con gái của nữ diễn viên Hollywood Lori Loughlin và nhà thiết kế Mossimo Gianulli. Vào đầu năm 2019, nữ diễn viên và chồng đã bị cáo buộc về việc tham dự các đường dây chạy tiền để ngụy tạo hồ sơ nhập học cho 2 cô con gái của mình là Olivia Jade Gianulli và Isabella Gianulli. Cụ thể, để được học tại trường Đại học Nam California (University of Southern California -USC), 2 người này đã bỏ ra 500.000 USD để ngụy tạo hồ sơ giúp 2 cô con gái được tham dự vào đội đua thuyền của trường USC - mặc cho cả Olivia và Isabelle chưa từng chơi môn thể thao này bao giờ (Theo FOX).

Isabella và Olivia chụp ảnh cùng mẹ tại Teen Choice Awards năm 2017

Ở Mỹ, các học sinh cấp 3 có tên trong các đội thể thao thường có ưu thế tuyển sinh vượt trội hơn so với các ứng viên khác. Nói cách khác, bằng việc đặt 2 cô con gái vào danh sách thành viên của đội đua thuyền đồng nghĩa với việc mua một chiếc 'vé chống trượt' khi đăng ký xét tuyển vào bất kỳ trường Đại học nào.

Do sự liên quan này, các công tố viên đã đề nghị xử 2 tháng tù liên bang đối với bà Loughlin và 5 tháng đối với ông Gianulli vào tháng 5/2020. Tuy nhiên, 2 chị em Olivia và Isabella sẽ không phải tham dự phiên tòa hay nhận bất kỳ sự buộc tội nào liên quan đến họ. Trước đó, vào tháng 4, FOX News đã thu thập được những tài liệu do FBI đệ trình bao gồm các hình ảnh mô tả Olivia và Isabella mặc đồ tập thể thao như một tay chèo thật sự.

Olivia là Youtuber sở hữu lượt theo dõi cực khủng: 3,3 triệu followers

Ngoài ra, tòa án và các công tố viên còn tìm được nhiều tại liệu liên quan tới việc Olivia đã thảo luận rất nhiều với phụ huynh của mình về việc che giấu chuyện này với giáo viên cố vấn học thuật của cô tại trường cấp 3, tránh để người này tìm ra hành vi gian lận và có thể phá hỏng kế hoạch đút lót vào phút chót. Được biết, mẹ của Olivia thường hay gọi người này là 'con chồn tọc mạch'.

Trước khi bê bối diễn ra, Olivia là một gương mặt quảng cáo thu hút của rất nhiều nhãn hàng, với số lượng người theo dõi đông đảo trên khắp các mặt trận mạng xã hội như Instagram và Youtube với tổng số 3,3 triệu lượt theo dõi.





“Về mặt pháp lý, tôi không được phép phát biểu về bất cứ điều gì đang diễn ra. Tôi chỉ thực sự nhớ việc được đi đóng phim. Tôi chỉ thích trải nghiệm những ngày rong chơi, tiệc tùng. Các bạn biết đấy, tôi không quan tâm đến trường học", cô nói trong một video trên kênh YouTube cá nhân.

Vlog của Olivia Jade sở hữu gần 2 triệu lượt xem

