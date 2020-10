CĐM mất máu trước đoạn video Nam Anh cùng bạn trai hôn môi cực ngọt như trong truyện cổ tích

Trong showbiz Việt, Nam Anh - Nam Em cũng được biết đến là cặp 'chị em thị phi' khi thường xuyên có những phát ngôn và hành động gây sốc. Bởi thế, tin tức liên quan đến 2 cô nàng này cũng thường xuyên được cư dân mạng chú ý.

Thế nhưng mới đây, Nam Anh khiến nhiều người bất ngờ và chúc phúc khi đã tìm được chàng trai của đời mình. Khán giả càng thêm quan tâm khi nàng mẫu cho biết đã đính hôn với vị hôn phu Sỹ Hưng. Bất cứ khi nào Sỹ Hưng và Nam Anh xuất hiện cùng nhau lại mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào khiến người xem rung rinh.

Nam Anh và hôn phu

Trên trang cá nhân, Nam Anh lại mới rải 'cẩu lương' cho người xem khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh khóa môi ngọt ngào với hôn phu. Từ đoạn clip có thể thấy, cả 2 diện trang phục rất đẹp như những hoàng tử, công chúa trong truyện cổ tích, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy cùng cái ôm ngọt ngào giữa thành phố rộng lớn.

Your browser does not support HTML5 video.

Đặc biệt, thêm những hiệu ứng hường phấn, trái tim trên tiktok càng khiến đoạn video trở nên ngọt ngào. Ngay khi được đăng tải, video của Nam Anh đã khiến người xem vô cùng phấn khích, liên tục gửi lời chúc mừng đến nàng mẫu 24 tuổi.





Trước đó, Nam Anh cùng hôn phu của mình cũng đã tung ảnh cưới cực tình tứ khiến nhiều người cho rằng cả 2 sắp về chung một nhà. Thậm chí, không ít người đồn đoán ngày cưới của cặp đôi sẽ không còn xa.

Cặp đôi từng chia sẻ loạt ảnh cưới ngọt ngào



Tối 3/9 vừa qua, Nam Anh bất ngờ loạt ảnh về người đàn ông giấu mặt, kèm theo những chia sẻ ngọt ngào chứng tỏ bản thân đang trong một mối quan hệ vô cùng hạnh phúc, lãng mạn. Cô nàng viết: "Hoa đã tìm được bến đỗ, người đã tìm được điểm dừng. Hôm nay tôi cầu hôn người ta đó. Thật sự mọi người không biết người đàn ông này rất tuyệt vời và thuyết phục được trái tim tôi. Một con người rất khốn nạn trong tình yêu, phải nói là hành hạ những ai đang yêu mình. Vậy mà tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vì thật sự anh rất tuyệt vời".



Theo chia sẻ, Nam Anh liên tục dành những lời khen có cánh cho đối phương, còn tiết lộ thêm thông tin sốc rằng chính bản thân là người chủ động cầu hôn. Nam Anh sinh ngày 15/1/1996 ở Tiền Giang, có tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô nàng là chị gái song sinh của nữ hoàng thị phi Nam Em, hiện đang hoạt động với vai trò người mẫu.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ