Nam ca sĩ Trung Quốc “khoe” từng gian lận thi cử khiến ông bố là quan chức cấp cao “dính đòn”

Đổng Trác thừa nhận, bản thân từng gian lận khi tam gia gaokao – đây là kỳ thi được đánh giá là “đấu trường sinh tử” vô cùng khốc liệt với học sinh cuối cấp và cả phụ huynh ở TRung Quốc. Trong lần phát sóng trực tiếp trò chuyện với fan, Đồng Trác kể tường tận việc anh trượt Học viện Nghệ thuật Quân đội lần 2. Đến năm 2013 anh mới thi đậu Học viện Hí kịch Trung ương.

Và trong lúc mải mê kể thành tích, Đổng Trác buột miệng nói chuyện anh đã thay đổi thông tin trong hồ sơ từ “tốt nghiệp năm ngoái” thành “sắp tốt nghiệp” để đăng ký vào Học viện Hý kịch Trung ương. Đó là ngôi trường chỉ nhận học sinh vừa tốt nghiệp 12.

Đồng Trác "vạ miệng" khiến cả bố và bản thân khốn đốn

Nói về sự việc này, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn Tây cho biết, hiện ông Tong đã bắt đầu bị điều tra về việc con trai công khai chuyên gian lận thi cử. Cơ quan chức năng tỉnh này đã có kết quả điều tra bước đầu.

Được biết, Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây đã tiến hành lật lại hồ sơ để điều tra vụ việc.

Thông tin mà Đổng Trác chia sẻ nhanh chóng lan rộng khắp cộng đồng mạng Trung Quốc. Nam ca sĩ gặp phải phản ứng dữ dội từ phía khán giả. Thậm chí họ buộc anh phải xin lỗi và tự nguyện làm đơn rời khỏi Học viện Hí kịch Trung ương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đổng Trác có viết trên trang cá nhân như sau: “Tôi hối hận về hành động của mình. Những lời chỉ trích công khai đã khiến tôi nhận ra sai lầm. Gaokao là một kỳ thi gang co, không ai nên sử dụng bất cứ mánh khóe gì để vượt qua nó một cách thiếu công bằng”.