Danh tính trai lại tình tứ Lisa trong teaser MV Lovesick Girls: Gia thế khủng không phải dạng vừa

Đúng sáng ngày 30/9, YG đã tung teaser MV Lovesick Girls - ca khúc chủ đề trong full album The Album Blackpink sắp sửa phát hành ngày 2/10 tới. Dù chỉ dài 16 giây nhưng ngay từ khi đăng tải, đoạn teaser MV đã lập tức thu hút sự chú ý khủng từ cộng đồng mạng do được quay ngoại cảnh, bối cảnh cũng được đầu tư vô cùng hoành tráng.



Teaser MV mở đầu với cảnh Jisoo mang vẻ mặt đau khổ chạy băng băng trên đường vắng còn Jennie thì ngồi ôm đầu trong xe hơi, Rosé đắm mình trong bồn tắm ngập nước đen với ánh mắt đầy ám ảnh như sắp khóc.



Khác hẳn với vẻ u sầu của các cô chị, Lisa lại thất thần, e ấp trong bờ vai của trai lạ. Chính phân cảnh này đã khiến nhiều người chú ý và gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân bởi, MV của nhóm nhạc nữ nhà YG hiếm khi có nam chính. Do đó, ngay khi teaser MV lên sóng fan lập tức truy lùng danh tính của anh chàng này.

Hình ảnh trai lạ tình tứ cùng Lisa trong teaser

Theo những gì cộng đồng BLINK thu thập được, nam chính đóng cặp tình tứ với Lisa được cho là LOREN - producer hoạt động dưới trướng THE BLACK LABEL (công ty con của YG). Anh chàng sinh năm 1995, có tên thật là Lee Seung Joo và 2 nghệ danh khác là Cawlr, DJBOID.

Ngoài ra, 9x còn hoạt động với vai trò DJ. LOREN tham sáng tác album The Album của Blackpink và là một trong những người viết lời cho Lovesick Girls. Nhờ hình xăm trên ngực của anh chàng diễn cùng Lisa, nhiều người đồn đoán đó chính là LOREN chứ không phải ai khác bởi anh chàng cũng có hình xăm y hệt.

LOREN và chàng trai trong teaser có hình xăm giống hệt nhau

Trên insta, anh chàng còn rất tích cực quảng bá album mới của Blackpink, fan còn phát hiện ảnh LOREN chụp chung với Lisa ở hậu trường MV Ice Cream. Với vẻ ngoài lãng tử đậm chất badboy, LOREN từng nhiều lần tương tác với các thành viên Blackpink. Trước đó, anh chính là người đệm đàn cho Rosé cover và hát khá nhiều ca khúc.

Anh chàng có vẻ ngoài lãng tử đậm chất badboy

Ngoài ra, nhiều thông tin còn cho rằng LOREN chính là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Naver Lee Hae Jin. Tin tức này rộ lên khi LOREN gia nhập THE BLACK LABEL với vai trò DJ năm 2017, khi đó Naver đã đầu tư 100 tỷ KRW vào YG Entertainment. Bên cạnh đó, theo 1 video được đăng lên youtube năm ngoái, nhà báo Kim Yong Ho từng tiết lộ Chủ tịch Naver đã gặp trực tiếp Yang Hyun Suk và đầu tư vào YG vì con trai mình.

N hiều thông tin còn cho rằng LOREN chính là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Naver Lee Hae Jin





Tất cả những thông tin này càng khiến Lovesick Girls trở nên đáng mong đợi. Như vậy chỉ còn 2 ngày nữa thôi, MV Lovesick Girls và The Album Full Album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink sẽ chính thức ra lò. Mọi người hãy cùng nhau đón chờ nhé!



