Nam công chức tại Thừa Thiên Huế lịch thiệp trong bộ áo dài truyền thống đến công sở

Trong buổi lễ chào cờ sáng đầu tuần qua, tại Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện hình ảnh những nam công chức từ nhân viên đến lãnh đạo đều trong trang phục áo dài ngũ thân, khăn đóng và đi giày Tây.

Cách đây 1 tháng, các cán bộ nhân viên tại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng đăng ký đặt may bộ trang phục áo dài truyền thống. Trong đó, nữ thì mặc áo dài tím đặc trưng duyên dáng nhẹ nhàng. Còn cán bộ nam thì mặc áo dài ngũ thân nền áp màu xanh đậm lịch lãm. Họ còn mang tấm thẻ bài mô phỏng theo những phong tục xưa với 4 chữ nho là "Nguyên Phong Chấp Sự".

Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là một hoạt động nhằm thúc đẩy phát huy giá trị văn hóa truyền thống của bộ quốc phục Việt Nam từ bao đời nay. Theo đó, đơn vị này sẽ áp dụng quy định mặc áo dài truyền thống vào ngày thứ 2 đầu tiên của mỗi tháng.

Áo dài ngũ thân của nam công chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT thỉnh thừa thiên Huế cho biết, việc cán bộ ngành văn hóa tiên phong mặc áo dài vào ngày thứ 2 đầu tiên của mỗi tháng và các ngày lễ truyền thống của ngành là điều cần thiết, nhằm khuyến khích và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ông cũng chia sẻ: "Dĩ nhiên, ban đầu sẽ gặp khó khăn như khi phụ nữ mặc lại áo dài cách đây vài chục năm nhưng tôi tin rằng dần dần cộng đồng sẽ chấp nhận" .

Tại Huế, áo dài ngũ thân ra đời từ năm 1744, các đời vua Nguyễn đều chọn bộ áo dài làm quốc phục của nước ta. Theo ông Hải, bộ áo dài ngũ thân là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu và một thân con tượng trưng cho người mặc. Áo có 5 cúc để cài, mỗi cúc sẽ thể thiện được đạo lý: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. Khi mặc bộ trang phục truyền thống này, nam giới sẽ tự răn dạy mình cần giữ một lối sống đàng hoàng và đúng với bậc chính nhân quân tử.

Đến thời vua Khải Định, mọi người đã bắt đầu kết hợp trang phục áo dài truyền thống với giày tây đen, mang đến một cảm giác hết sức mới lạ, độc đáo nhưng vẫn rất giữ được nét truyền thống của chiếc áo dài.

Bộ trang phục thể hiện được giá trị văn hóa của người Việt

"Chúng tôi là cơ quan được tỉnh giao cho nhiệm vụ thực hiện đề án Huế - Kinh đô áo dài. Việc mặc áo dài nhằm góp phần giữ lại nét văn hóa riêng của dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế, bên cạnh đó tạo ra sản phẩm du lịch, tạo công việc cho những người làm nghề may áo dài" - ông Hải nói thêm.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho rằng việc làm của Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế là đúng đắn và rất đáng khích lệ. "Họ mặc áo dài vào ngày lễ nên rất trang trọng, mặc để quảng bá và khẳng định bản sắc văn hóa. Còn những ngày khác, họ vẫn mặc áo quần bình thường để làm việc nên 2 vấn đề này chẳng có gì mâu thuẫn" - ông Hoa đánh giá.

Ông cũng khẳng định, bộ áo dài ngũ thân mà nam công chức Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra mắt đã có phong cách truyền thống, kết hợp với quần ống màu trắng và khăn đóng mang đến một cảm giác trang nghiêm đúng chất truyền thống, và đây thực sự là một bộ lễ phục đẹp.

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Trung tâm Hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống, cho biết ý tưởng này của tỉnh Thừa Thiên Huế rất sáng tạo và cho đó là một sự cố gắng lớn, thiết thực để tôn vinh di sản áo dài mà khó nơi nào làm được. "Thời triều Nguyễn thì vua quan cũng mặc áo dài ngũ thân làm việc. Giai đoạn trước năm 1945, trong đời sống thường nhật, lễ hội, đàn ông Việt luôn mặc áo ngũ thân. Hiện nay, hình ảnh về áo dài ngũ thân nguyên bản đã bị áo dài trang phục sân khấu chiếm lĩnh, đi kèm đó là sự tùy tiện, đơn giản, giá thành rẻ nên nhiều người cứ so sánh với trang phục diễn viên" - ông Bình phân tích.

Ông khẳng định rằng áo dài ngũ thân đúng truyền thống giúp người mặc thể hiện được cốt cách khiêm nhường, giản dị của một bậc chính nhân quân tử, trang phục cũng kín đáo và không hề vướng víu khó chịu.

