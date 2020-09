Clip phó giám đốc cùng nhân viên hợp sức đánh nam công nhân vì... không chấp hành nội quy công ty

Theo thông tin mới nhất từ Công an huyện Nhơn Trạch ( Đồng Nai ), đơn vị đang tạm giam đối tượng Huỳnh Văn Phường (Phó giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Huy, đóng tại địa bàn) và 2 cấp dưới là Võ Đình Lộc, Trần Hoàng Trang để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi cảnh ông H. bị đánh





Cụ thể, sáng 16/9, ông Huỳnh Tấn H. (51 tuổi, công nhân tại KCN Nhơn Trạch) đang điều khiển xe máy đi trên đường trong khu công nghiệp Nhơn Trạch thì bị Phường yêu cầu dừng xe. Phường cho rằng ông H. không chấp hành nội quy của công ty, chạy xe nhanh gây ảnh hưởng đến mọi người.





Lúc này, ông H. thanh minh nhưng Phường không đồng ý. Phường cùng với Trang, Hải dùng gây đánh vào đầu, dùng chân đạp vào mặt ông H.. Chưa dừng lại, 2 người khác trong nhóm của Phường còn lao vào đánh hội đồng ông H..

3 bảo vệ bị bắt để điều tra





Vì "thân cô thế cô" nên ông H. không kháng cự được chỉ biết ông đầu tránh né. Do bị đánh dồn dập nên ông H. gục xuống đường, chảy máu mũi. Ít phút sau nhiều người chạy đến can ngăn đưa ông H. đi cấp cứu.





3 người trong nhóm bảo vệ bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện Công an địa phương vẫn đang lấy lời khai của các bên liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Ông H. bị thương sau khi bị đánh hội đồng





Trước đó tại Bắc Ninh cũng xảy ra một sự việc gây xôn xao dư luận: Giám đốc công ty bảo vệ cầm súng dọa "bắn vỡ sọ" tài xế xe tải.





Theo điều tra, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, ông Nguyễn Văn Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh) đã yêu cầu anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997; trú tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ) dừng xe tải đang điều khiển.









Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, ông Sướng lấy 1 khẩu súng loại súng bắn đạn có đầu bọc cao su chĩa vào phía anh Hiếu. Nghĩ là súng thật nên anh Hiếu sợ hãi nhoài người trèo sang hướng 2 ghế phụ (cabin có 3 ghế) rồi mở cửa xe bỏ chạy.





Ông Sướng tiếp tục chĩa súng theo hướng anh Hiếu và nói "đứng lại". Anh Hiếu tiếp tục chạy khoảng 100 mét, vượt qua hàng rào của công trường đang thi công, khi thấy nhiều công nhân đang làm việc mới dừng lại.





Tại đây, anh Hiếu mượn điện thoại kêu người đến đón. Còn ông Sướng thấy anh Hiếu bỏ chạy nên cất súng và rời khỏi hiện trường.





Với hành vi trên, ông Sướng bị khởi tố bị can, lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra.





Theo Thanh Mai/SKCĐ