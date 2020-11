Mới ngày đầu tiên đi làm, nam công nhân bất ngờ rơi từ tầng 13 chung cư The EastGate tử vong

Theo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 20/11 Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam công nhân rơi từ tầng 13 chung cư The EastGate (đang thi công) tử vong