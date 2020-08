Tiết lộ nơi duy nhất trái không bị dịch COVID-19 tấn công: Đó là Nam Cực

COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Tính đến ngàu 10/8/2020, trên thế giới nghi nhận 20 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 730.000 tử vong. Mỹ vẫn đang là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Số người nhiễm COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng mỗi ngày.

Tuy nhiên, trên trái đất vẫn có 1 nơi virus corona chủng mới không thể xâm nhập, đó là nơi nào? Trong bài viết có tựa đề " Antarctica is the last continent without COVID-19. Scientists want to keep it that way" đăng ngày 7/8/2020, National Geographic nhận định: Nam Cực là lục địa duy nhất trên thế giới không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

Các nhà khoa học Tây Ban Nha tại Nam Cực

Dirk Welsford - nhà khoa học trưởng của Chương trình Nam Cực Cực Australia giải thích, môi trường ở Nam Cực khắc nghiệt đến mức có thể so sánh nó với không gian vũ trụ bên ngoài. Quỹ đạo bay của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cách Trái Đất 354 km, trong khi đó, cơ sở nghiên cứu khoa học xa xôi nhất tại Nam Cực - là Trạm nghiên cứu Pháp-Ý Concordia - cách trạm hàng xóm gần nhất của nó đến 563 km.

Nằm ở độ cao hơn 3.200 mét so với mực nước biển, Trạm nghiên cứu Concordia là nơi khắc nghiệt hàng đầu hành tinh, nhiệt độ có thể xuống đến -80 độ C. Lạnh, không khí loãng và ít oxy chính là những thách thức cho con người sống tại Nam Cực và virus cũng vậy, chúng bị thách thức.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, có nhiều loại virus có khả năng thích nghi và sống sót trong môi trường vô cùng khắc nghiệt. Bởi vậy, các nhà khoa học ở Nam Cực luôn luôn tuân thủ nguyên tắc "Không để Nam Cực nhiễm bệnh", đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành ác liệt như hiện nay.

Nancy Bertler, giám đốc Nền tảng Khoa học Nam Cực ở New Zealand nói rằng, kỷ lục này ở Nam Cực chưa bị phá vỡ và họ đang cố gắng duy trì nó. Tuy nhiên, việc làm thế nào để hoàn thành mục tiêu đó thì cần đến sự phối hợp và hành động triteej để rất lớn từ các trạm nghiên cứu khoa học khắp Nam Cực.

Hội đồng Quản lý các chương trình Nam Cực Quốc gia (COMNAP) và 30 thành viên của nó đang điều phối việc cắt giảm nhân sự lớn. Tất cả các chương trình sẽ cắt giảm nhân sự theo các cấp độ khác nhau. Ví dụ như Australia và Đức là 50%, còn New Zealand là 66% nhân sự.

Các nhà khoa học ở Nam Cực đang cố gắng bằng mọi biện pháp để bảo vệ nơi đây là lục địa duy nhất trên hành tinh không bị COVId-19 tấn công

Cắt giảm nhân sự cho các chương trình được xem là biện pháp tốt nhất để kiểm dịch, phòng dịch. Bởi các cuộc kiểm tra COVID-19 bây giờ đang gây tốn kém và cần nhiều thời để có kết quả.

Việc hạn chế số lượng các nhà nghiên cứu làm viện tại các trạm ở Nam Cực giúp đảm báo, nếu có trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ được báo cáo và ngăn chặn kịp thời để tránh phơi nhiễm và lan rộng.

Việc Comnap căt sgiamr nhân sự còn có một nguyên nhân khác là do, các nhà nghiên cứu đến Nam Cực cần phải thực hiện nhiều chặng bat. Trong khi đó, một trong những chặng bay phải đi nhiều nhất là các điểm nóng về COVID-19 trên thế giới.

Ví dục các nhà nghiên cứu người Đức sẽ phải bay qua Cape Town, Nam Phi - quốc gia đã báo cáo hơn nửa triệu ca nhiễm COVID-19 tính cho đến nay.

Nếu nghiên chỉnh tuân thủ các biện pháp y tế, đội ngũ các nhà khoa học ở đây có thể đảm bảo Sức Khỏe , tiếp tục nghiên cứu và bảo vệ Nam Cực trở thành lục địa duy nhất trên hành tinh không bị COVID-19 xâm nhiễm.

Theo Thanh Mai/SKCĐ