Nam diễn viên Attack on Titan treo cổ tại nhà riêng, nghi ngờ do trầm cảm

Chân dung nam diễn viên.

Theo như lời kể lại, nam diễn viên có lịch trình đi quay cùng ngày nhưng không thấy xuất hiện và nhân viên không liên lạc được, khi họ tìm tới thì sự việc đã quá muộn. Hiện sự việc đau lòng này vẫn đang được điều tra làm rõ nhưng di thư của Haruma Miura đã được tìm thấy và có thể anh đã tự lựa chọn kết liễu cuộc đời mình.

Trang TBS News đưa tin về nam diễn viên xấu số.

Nam diễn viên nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Sau đó, Miura nhanh chóng vươn lên trở thành sao hạng A đảm nhiệm vai chính trong nhiều bộ phim bom tấn. Các bộ phim đình đám của Miura Haruma có thể kể đến Koizora, Gokusen 3, Bloody Monday, Kimi ni Todoke, Last Cinderella, Attack on Titan… Kí hợp đồng với một trong những công ty giải trí lớn nhất Nhật Bản Amuse Inc, Miura đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp với giải thưởng cho vai phụ trong "The Eternal Zero" vào năm 2015 và một bộ phim năm 2013 dựa trên lịch sử cá nhân của một phi công Zero Fighter thời chiến.