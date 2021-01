Nam diễn viên nào sẽ đóng cặp với Song Hye Kyo trong drama mới của biên kịch 'Hậu Duệ Mặt Trời'?

Các ứng cử viên được cư dân mạng đề xuất là Gong Yoo, Lee Jong Suk, So Ji Sub, Kim Woo Bin. Đây là các nam diễn viên chưa có lịch trình hay vai diễn trong thời gian tới.

Chú “yêu tinh” Gong Yoo được netizen gọi tên cho drama lần này, kỳ vọng về một vai diễn đình đám như thuở đóng “Goblin”

Sau thành công của W, Pinocchio và While You Were Sleeping cư dân mạng chờ mong một màn trở lại đặc sắc của Lee Jong Suk trong dự án mới này.

Vắng bóng khá lâu trên địa hạt truyền hinh, So Ji Sub được người hâm mộ gọi tên trong drama của biên kịch Kim Eun Sook

Kim Woo Bin là cái tên thứ 4 được khán giả chờ mong, sau thời gian dài điều trị bệnh, người hâm mộ mong mỏi được thấy nam diễn viện trở lại màn ảnh.

Daily Sports đã đăng tải biên kịch đình đám Kim Eun Sook đang chuẩn bị cho một bom tấn mới dự kiến quay vào nửa cuối năm và sẽ phát sóng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Song Hye Kyo là nữ diễn viên đảm nhiệm vai chính của bộ phim. Nhà sản xuất bộ phim là công ty Hwa & Dam đã xác nhận thông tin này.

Trước đó, Song Hye Kyo từng có màn kết hợp với biên kịch Kim Eun Suk trong drama đình đám châu Á “Hậu duệ mặt trời”. Sau bộ phim hai diễn viên chính là Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã nên duyên ngoài đời thực. Rất tiếc cặp đôi đã “đường ai nấy đi” vào năm 2019 với nhiều ồn ào. Drama sắp tới sẽ là sự quay trở lại của Song Hye Kyo sau ly hôn.

Ngoài biên kịch và diễn viên, đạo diễn của bộ phim là PD Ahn Gil Ho cũng gây chú ý không kém. PD Ahn từng là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng, được nhiều lời khen ngợi như “Secret Forest” (season 1), “Memories of the Alhambra”, “Watcher”,…

Bên cạnh đó, Song Joong Ki cũng bước vào buổi đọc thử kịch bản cho phim truyền hình sắp ra mắt “Vincenzo” cùng với Jeon Yeo Bin và Taecyeon (2PM). Phim dự iến lên sóng vào tháng 2 năm nay.