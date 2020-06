Nam Định bất ngờ nhận án phạt trước trận gặp HAGL, hóa ra là vì lý do 'muôn thuở' này

Mới đây, Ban kỷ luật VFF vừa ra quyết định số 194 về việc xử phạt Ban tổ chức (BTC) trận đấu của CLB Nam Định. Nam Định nhận án phạt 15 triệu đồng do vi phạm những quy định của BTC giải tại trận đấu với Viettel trên sân Thiên Trường ngày 5/6 vừa qua.

Với án phạt này, sân Thiên Trường - sân bóng của cả thế giới chính thức trở thành sân bóng đầu tiên bị phạt ở V-League năm nay.

CLB Nam Định nhận án phạt vì hành vi không đúng mực của CĐV

Nguyên nhân xuất phát từ tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Nam Định và Viettel, nhiều cổ động viên Nam Định cho rằng trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu đã có những quyết định gây bất lợi cho đội chủ nhà, khiến cho đội bóng này phải chơi 10 người từ phút thứ 78, và kết quả là bàn thua 1-2 ở phút bù giờ thứ 2.

Do đó, một bộ phận cổ động viên đã có hành động quá khích như xuống khu vực thi đấu, liên tục có những những lời lẽ thiếu văn hóa hướng về phía tổ trọng tài, ném chai nước xuống sân.

Thậm chí, khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên không chịu rời sân mà đã vây kín cửa ra vào, mục đích gây áp lực lên tổ trọng tài. Các hành động quá khích chỉ dừng lại khi lực lượng an ninh tiến hành can thiệp, giải tán đám đông.

BTC trận đấu của CLB Nam Định nhận án phạt 15 triệu đồng do để xảy ra những hình ảnh không đẹp nói trên tại sân bóng luôn có lượng khán giả cao nhất V-League.

Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Ai chịu trách nhiệm?

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên CLB Nam Định nhận án phạt từ VFF do hành động quá khích của các các CĐV. Người hâm mộ bóng đá có lẽ chưa quên sự việc xảy ra trên sân Hàng Đẫy hồi tháng 9/2019 trong trận Nam Định gặp CLB Hà Nội.

Thời điểm đó CLB Nam Định đã bị phạt 85 triệu đồng với lỗi để CĐV đốt Pháo sáng , ném đồ vật và phát ngôn thiếu kiểm soát trên sân. CĐV Nam Định tới sân khách trong 2 trận kế tiếp của đội bóng.

Hiện tại, sau 3 vòng đấu đầu mùa giải năm nay, đội bóng thành Nam đã có 3 điểm, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Sắp tới, đội bóng của HLV Văn Sỹ sẽ hành quân đến Pleiku để đọ sức với HAGL trong khuôn khổ vòng 4 V-league 2020. Hi vọng các CĐV Nam Định sẽ giúp kinh nghiệm từ những án phạt cũ để hành xử đúng mực hơn, tránh lặp lại những hành động xấu xí trên sân cỏ.