Câu hỏi dễ mà khó: Nam Định hay Quảng Nam sẽ trụ lại V.League?

Clip: Người phụ nữ trộm ốp điện thoại bằng cách tốc váy lên và nhét vào trong bị camera ghi lại

Vụ trộm đồ xảy ra vào khoảng chiều ngày 28/10 trong một cửa hàng phụ kiện điện thoại. Người phụ nữ trộm ốp điện thoại bằng cách nhét vào trong váy, tuy đã qua mặt được nhân viên bán hàng nhưng đã bị camera ghi lại.