Nam hành khách lăng mạ tiếp viên, gây rối an ninh chuyến bay có thể bị xử phạt 7-10 triệu đồng

Vụ nam hành khách Nguyễn Văn Hải không hợp tác, có hành vi lăng mạ tiếp viên và những hành khách xung quanh, gây uy hiếp an ninh an toàn chuyến bay xảy ra vào ngày 21/5.

Cụ thể thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, chiều ngày 21/5, trên chuyến bay VN291 HAN-SGN từ Hà Nội đi TP.HCM, trong quá trình xếp chỗ ngồi, nam hành khách Nguyễn Văn Hải (SN 1973) tranh cãi với các hành khách ngồi ghế gần đó, do khúc mắc về chỗ ngồi và chỗ để hành lý xách tay.



Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, khi tiếp viên đến để giải quyết thì hành khách này còn lăng mạ tiếp viên và cả những hành khách xung quanh, uy hiếp an ninh an toàn chuyến bay.

Nam hành khách xô xát, tranh cãi trên máy bay, mắng xối xả tiếp viên, từ chối ký biên bản xử phạt.

Cùng lúc đó, trong quá trình xử lý, hành khách Trần Trung Thành (SN 1971) có biểu hiện bất thường, rời khỏi chỗ ngồi đi xuống khu vực có hành khách Hải.



Nhận định hai hành khách này có thể gây uy hiếp tiếp viên và hành khách của chuyến bay, nên tiếp viên trưởng đã nhanh chóng báo cáo các cơ trưởng, mời hai người rời khỏi máy bay để đảm bảo an toàn chuyến bay. Tại Văn phòng Cảng vụ Hàng không miền Bắc, hai hành khách được mời làm việc, giải trình vào 22h40 cùng ngày.



Lên tiếng lý giải cho hành động của mình, hành khách Trần Trung Thành khẳng định khách Nguyễn Văn Hải không quen biết với mình và không tham dự vào cuộc tranh cãi trên mà chỉ xuống để can.



Theo đó, nhà chức trách quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Hải nhưng người này không đồng ý ký biên bản xử phạt. Phi hành đoàn tiếp tục làm thủ tục và thực hiện khởi hành chuyến bay đi TP.HCM nhưng bị chậm 1 tiếng đồng hồ.



Trao đổi về vụ việc, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã yêu cầu đại diện hãng và an ninh ký làm chứng vào biên bản sự việc và xử lý theo đúng quy định.

"Theo quy định, cá nhân vi phạm nếu không chịu ký vào biên bản vẫn sẽ bị xử phạt nếu đủ bằng chứng và chữ ký người làm chứng", đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết.

Xét theo quy định tại Nghị định 162 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng.



Vụ việc làm ta nhớ lại trường hợp tương tự diễn ra vào năm ngoái. Cụ thể, hồi tháng 8/2019, nữ hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi), trú tại Hà Nội) đi cùng khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội.

Do bà Hiền mang hành lý quá tiêu chuẩn miễn cước, nên đồng ý mang theo hành lý xách tay. Thế nhưng, qua khâu an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ máy bay nên đến quầy check-in của Vietnam Airlines lớn tiếng đòi... trả vé với những lời lẽ văng tục.



Qua một đoạn videp ghi lại, người phụ nữ này mắng nhân viên "toàn những người ý thức không bằng còn ruồi" với lời xưng hô "mày, tao". "Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày. Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook chửi con này, có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật. Sống cái kiểu như thế đ.. có thể ai chấp nhận được".



Không những thế, khi có người nhắc nhở, can ngăn, bà Hiền còn ngang ngượcmắng chửi, đe dạo. Thậm chí, khi được Cảng vụ Hàng không miền Nam giải quyết, bà Hiền tiếp tục có những văng tục, ăn vạ với nhân viên an ninh.



Với hành vi gây rối như trên, lãnh đạo Đồn công an Tân Sơn Nhất xác nhận đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng với hành vi gây rối đối với nữ hành khách này. Đồng thời, do bà Hiền là cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự quận Đống Đa (Hà Nội) nên Công an quận Đống Đa đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày, cùng với đó là đề xuất xử lý kỷ luật với đại úy Lê Thị Hiền.

