'Tú bà' 9x dắt mối cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng

Ngày 6/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự "tú bà" Nguyễn Phương Thảo (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi " Môi giới mại dâm ".

Theo Đội Cảnh sát hình sự công an quận, qua theo dõi địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm hoạt động mại dâm qua mạng xã hội



Bước đầu xác định, ngày 28/7, nhờ thông tin quen biết trên mạng, Thảo biết một phụ nữ có nhu cầu tìm bạn trai để "vui vẻ".



Sau đó, 'tú bà' kết nối người này với nam huấn luyện viên thể hình hiện đang làm việc tại trung tâm ở Hà Nội có nhu cầu kiếm thêm "thu nhập". Thảo và nam huấn luyện viên trao đổi rồi chốt giá và đồng ý thỏa thuận.

Nguyễn Phương Thảo



Tiếp đó, Thảo gửi ảnh của nam huấn luyện viên cho người phụ nữ và người này đồng ý "tình một đêm" với giá 18 triệu đồng mà Thảo đưa ra.



Tuy nhiên, đến khi thông báo cho nam huấn luyện viên thể hình, Thảo nói giá 12 triệu đồng.

Chiều 4/8, cảnh sát hình sự kiểm tra một khách sạn ở quận Long Biên, bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm. Từ thú nhận của người liên quan, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Nguyễn Phương Thảo. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 25/7, Lò Thị Lả (21 tuổi, trú tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã đến Công an phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đầu thú sau hơn 1 năm trốn truy nã về hành vi làm người trung gian dẫn dắt gái bán dâm cho khách.

Lò Thị Lả có khuôn mặt và vóc dáng ưa nhìn. Sau khi học xong cấp 3, Lả thì xin gia đình đi làm thuê cho một doanh nghiệp nào đó. gia đình cũng nghĩ con gái đi làm thuê kiếm tiền lấy vốn dắt lưng nhưng chẳng ai nghĩ cô làm người trung gian dắt gái bán dâm cho khách.Tháng 12/2018, Công an huyện Phúc Thọ bắt quả tang một số người vi phạm hành vi mua bán dâm. Trong phi vụ này, Lả là trung gian môi giới gái bán dâm.



Ngày 31/12/2018, Công an huyện Phúc Thọ ra quyết định khởi tố bị can Lò Thị Lả về tội Môi giới bán dâm. Song Lả đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đến ngày 11/4/2019, Công an huyện Phúc Thọ ra lệnh truy nã Lả. Sau nhiều ngày bỏ trốn thì đối tượng này ra đầu thú ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Bắt tú bà hotgirl cầm đầu đường dây bán dâm chuyên nghiệp