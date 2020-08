Nam idol Lucas của nhóm nhạc NCT Wavy "hớ" nặng khi tự nhận hâm mộ nữ nghệ sĩ BoA từ lúc... 1 tuổi

Mới đây công ty quản lí SM Entertainment đã đăng tải trên nền tảng VLIVE đoạn video dài gần 24 phút ghi lại những lời chúc từ đàn em tới tiền bối BoA nhân dịp kỉ niệm 20 năm sự nghiệp. Đây là một sự kiện lớn trong năm được nhà SM hết sức đầu tư, tất cả vì nữ nghệ sĩ tài năng đã gắn bó mật thiết với công ty quản lí nổi tiếng này. Video này hiện đã thu hút gần 2 triệu tim và hàng chục nghìn bình luận chúc mừng tới từ fan hâm mộ.

Video của SM Entertainment trên VLIVE.

Video trên VLIVE có sự tham gia của cả những tên tuổi "sừng sỏ" như U-know, MAX của TVXQ, Taeyeon, Sunny, Yuri, Hyoyeon, Yoona của Girl's Generation và các thành viên của EXO, Red Velvet. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các đàn em mới của nhóm nhạc NCT 127 và NCT Wavy.

Đáng chú ý, một thành viên của nhóm NCT Wavy tên Lucas dường như đã quá nhập tâm vào kịch bản mà đã lỡ thừa nhận hâm mộ chị đại BoA được... 20 năm rồi. Fan không khỏi tự hỏi năm nay anh chàng mới 21 tuổi vậy té ra Lucas đã hâm mộ BoA từ năm lên 1 tuổi? Cư dân mạng được một tràng cười sảng khoái bởi câu trả lời hết sức mâu thuẫn này tới từ nam idol.

Nam idol Lucas trên video VLIVE.

Được biết Lucas là thành viên sinh năm 1999 tới từ Hồng Kông. Vào năm 2015, Lucas đã gia nhập SM Entertainment, một công ty giải trí của Hàn Quốc, sau khi vượt qua vòng thử giọng toàn cầu được tổ chức tại Hồng Kông. Lucas được chấp nhận chỉ sau một buổi thử giọng. Khi còn là thực tập sinh của SM, Lucas được đào tạo về ca hát, đọc rap và nhảy. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2017, anh được giới thiệu là thành viên của SM Rookies, một nhóm đào tạo trước khi ra mắt bao gồm các thực tập sinh trẻ, những người có khả năng ra mắt như một thành viên nhóm nhạc thần tượng.

Nhóm nhạc NCT Wavy (Lucas ở chính giữa).

Sự hình thành của WayV đã được công bố thông qua tài khoản Weibo chính thức của nhóm vào ngày 31 tháng 12. Nhóm bao gồm bảy thành viên: bốn thành viên NCT có từ trước - Kun, Winwin, Ten và Lucas - cùng với ba thành viên mới vừa được giới thiệu qua SM Rookies hồi đầu năm là Hendery, Xiaojun và Yangyang. Nhóm được thông báo là trực thuộc công ty độc quyền Trung Quốc của SM Entertainment, Label V. Nhóm là một unit của NCT trong dự án thành lập các nhánh của NCT trên toàn cầu theo kì vọng của chủ tịch Lee Soo Man.

