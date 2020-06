Sau 89 ngày điều trị, nam phi công người Anh đã có thể giao tiếp tốt bằng lời nói và tự thở 3 ngày

Vào lúc 18h ngày 15/6, bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đưa ra những thông tin mới nhất về tình hình Sức Khỏe của nam phi công người Anh.



Theo đó, bệnh nhân 91 đã tự thở được 3 ngày, có thể giao tiếp tốt bằng lời nói. Bên cạnh đó, 2 tay bệnh nhân đã hồi phục về gần mức bình thường, sức cơ 2 chân cũng đã cải thiện 4/5, ăn dung nạp 1.450 ml súp xay và sữa/ngày.



Bệnh nhân 91 cũng ngưng sử dụng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn dùng thuốc giảm đau, kháng nấm, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto. Chức năng tim và gan tốt, men tụy bình thường, chức năng thận cũng đã hồi phục.

Tính đến thời điểm hiện tại, mạch của bệnh nhân là 108 lần/ phút; huyết áp: 120/60 mmHg; T 37oC, SpO2: 95%. Bệnh nhân 91 được điều chỉnh bù nước điện giải và săn sóc vết loét vùng cụt, tiếp tục tập vật lý trị liệu ngày 2 lần.



Dù đã có những tiến triển tích cực, nhưng theo Tiểu ban Điều trị thì bệnh nhân 91 vẫn cần thêm nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.



Được biết, bệnh nhân 91 là bệnh nhân có số ngày điều trị dài nhất nước ta khi đã trải qua 89 ngày điều trị. Từ 22/5, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy

Hàng ngày, nhân viên y tế vẫn đưa bệnh nhân ngồi xe lăn ra ngoài sưởi nắng.

Từ 27/5, bệnh nhân được ngưng lọc máu, đến sáng 3/6 thì ngưng ECMO và sáng 12/6 thì ngưng thở máy. Hàng ngày, nhân viên y tế vẫn đưa bệnh nhân ngồi xe lăn ra ngoài sưởi nắng.



Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, công ty cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân đã chi trả viện phí trong thời gian bệnh nhân điều trị tại bệnh viện này (từ 18/3 đến 22/5). Dù số tiền chi trả chưa được công bố nhưng viện phí giai đoạn bệnh nhân điều trị tại đây ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

