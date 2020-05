Nam phi công người Anh lần đầu tiên tỉnh lại sau hơn 2 tháng, sẽ chụp CT đánh giá chức năng phổi

Trong 2 ngày qua, các bác sĩ đã cho bệnh nhân ngưng thuốc giãn cơ, giảm liều thuốc an thần. Đến khi ngưng hẳn thuốc an thần thì BN91 bắt đầu có những tín hiệu tỉnh, có thể tiếp xúc được, thực hiện được những y lệnh đơn giản của nhân viên y tế, phản xạ ho sặc cũng khá hơn và có thể cử động được những đầu chi, mặc dù tình trạng liệt cơ hoành, yếu liệt các chi vẫn còn.



Từ ngày 22/5 BN91 được ngưng lọc thận, đến 26/5 lọc thận trở lại, sau 24 giờ thì ngưng và điều trị bằng thuốc. Mức độ độ cải thiện của phổi vẫn chưa nhiều. Bệnh nhân cần thời gian tiếp tục điều trị nhiễm trùng. Các bác sĩ đang hướng đến từng bước giảm các thông số, các chỉ số ECMO (ô xy hóa máu màng ngoài cơ thể).

Bác sĩ Thức đánh giá, với tình trạng hiện tại, BN91 vẫn còn nặng, tuy nhiên so với tiến triển của 2 ngày trước về mặt tri giác, các thông số ô xy máu và chức nặng thận của bệnh nhân đã cải thiện hơn.



Dự kiến chiều 28/5, các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân chụp CT scanner ngực để đánh giá mức độ hồi phục của phổi.



Khi có kết quả chụp CT, dự kiến trong thứ 6, ngày 29/5, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ xin phép được hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban điều trị của Bộ Y tế cũng như các đầu cầu để xem xét và thống nhất kế hoạch điều trị tiếp theo cho nam phi công người Anh.

Bệnh nhân vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO



Lần chụp CT này, các bác sĩ sẽ đánh giá sự hồi phục chức năng phổi, mức độ đáp ứng của nhiễm trùng. Từ đó đưa xem xét bệnh nhân có thể cai được ECMO hay không.



Nam phi công người Anh 43 tuổi được công bố là bệnh nhân 91 mắc COVID-19 tại Việt Nam hôm 18/3. Đây là ca bệnh đầu tiên từ quán bar Buddha, Q.2, TP.HCM.



BN91 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong hơn 2 tháng. Đến ngày 22/5 bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nội khoa tích cực để xem xét ghép thận hoặc có thể đưa về nước.

Cận cảnh bác bác sĩ BV Chợ Rẫy tích cực điều trị cho nam phi công người Anh