Nam phóng viên hé lộ mánh khóe đại giả "rởm" lừa tình các nữ minh tinh trong showbiz Hàn

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Heard It Through The Grapevine vào tối qua, một phóng viên nam đã tiết lộ một sự thật gây sốc về góc khuất của làng giải trí . Đó là mánh khóe của một kẻ lừa đảo thường xuyên giả làm người đàn ông giàu có, bảnh bao để lừa tình, lừa tiền các sao nữ trong showbiz Hàn