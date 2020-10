Vì sao 'tình địch' La Vân Hi trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương khiến chị em mê mệt?

Ngay từ khi lên sóng ngày 27/9, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương đã lập tức cuốn hút người xem bởi dàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc).

Không chỉ có thế, nam phụ Đỗ Lỗi do Cao Hãn Vũ thủ vai cũng là một trong những nhân vật trong phim rất được hội chị em yêu thích. Tất cả đều đến từ nhan sắc, body cùng khí chất không phải dạng vừa của anh chàng.



Trong phim, Đỗ Lỗi là một anh chàng tài năng, phong độ con nhà giàu. Trong cả công việc và tình trường anh đều là đối thủ trực diện của Viên Soái (La Vân Hi). Đỗ Lỗi cảm thấy không cam tâm khi nhiều lần bị Viên Soái qua mặt và luôn tìm cách để chiến thắng nam chính.

Dù đã xuất hiện từ những phân cảnh trong tập 2, thế nhưng đến tập 3 nhân vật Đỗ Lỗi (Cao Hãn Vũ) mới dần được hé lộ thân phận cùng âm mưu riêng. Do muốn chiến thắng Viên Soái (La Vân Hi) trên thương trường, Đỗ Lỗi đã tiếp cận Giang Quân (Bạch Lộc).

Thế nhưng không thể ngờ, từ những dự tính ban đầu là tiếp cận sau đó Đỗ Lỗi đã dần phải lòng Giang Quân lúc nào không hay, tạo nên tam giác tình yêu vô cùng kịch tính trong phim. Dù bên ngoài tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng thực chất nội tâm Đỗ Lỗi lại mang khá nhiều tổn thương. Chưa ai có thể thật sự thấu hiểu được anh cho đến khi Giang Quân xuất hiện.



Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng đôi chân dài như người mẫu, Cao Hãn Vũ còn có body 6 múi vô cùng hút mắt. Ngoài đời, Cao Hãn Vũ sinh ngày 06/02/1989 và sở hữu chiều cam 1m80 vô cùng ấn tượng. Dù là diễn viên thực lực, ít ai biết Cao Hãn Vũ từng là thành viên nhóm nhạc nam HIT-5, tham gia show tuyển chọn Sáng Tạo Doanh.

Từ năm 2011 đến nay, anh đã góp mặt trong kha khá tác phẩm điện ảnh và truyền hình, tiêu biểu như S.C.I. Mê Án Tập, Phù Dao Hoàng Hậu, Trạch Thiên Ký, Toàn Chức Cao Thủ, Khi Yêu Em Gió Cũng Ngọt Ngào...

Đặc biệt vai diễn Dụ Văn Châu (Toàn Chức Cao Thủ) của Cao Hãn Vũ đã khiến nhiều người phát sốt. Sở hữu đôi mắt một mí độc đáo cùng diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên 31 tuổi được nhiều người ví như nhan sắc lai của hàng loạt nam thần đình đám như: Lee Jun Ki, Đặng Luân, Hứa Quang Hán...



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ