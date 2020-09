Nam thanh niên nằm bành trướng giữa đường quốc lộ trong trời mưa đêm vì cãi nhau với bạn gái

Được biết, vụ việc oái oăm này xảy ra vào sáng sớm ngày 11/9 tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Theo như đoạn clip được chia sẻ, vào lúc 1h12 sáng ngày 11/9, một thanh niên mặc áo phông trắng, quần đùi một mạch phi ra giữa đoạn đường giữa đêm tối om, đường trơn trượt và mưa to như trút nước. Sau đó, người này nằm ra giữa đường, chân tay giang rộng khiến người xem hoảng hốt.

Cũng may, thời điểm xảy ra vụ việc là rạng sáng nên ít phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có ô tô và xe máy chạy qua. Thế nhưng bất chấp tất cả, nam thanh niên vẫn dửng dưng như không.

Một lúc sau đó, một người đàn ông lái chiếc xe ô tô địa hình màu đen xuống đường. Thấy xe ô tô không có ý định né tránh mình, nam thanh niên hoảng hốt vội vàng vùng dậy nhưng không kịp, bị xe tông bay văng hẳng vài mét.

Ngay lập tức, một người vụ nữ đã chạy tới chỗ nam thanh niên để kiểm tra. Tài xế xe cũng hoảng sợ xuống xe và gọi cảnh sát. Tài xế xe là anh Vương cho biết: "Tôi lái xe với tốc độ hết sức bình thường nhưng bỗng nhiên người đàn ông này từ mặt đường đứng lên ngay trước mui xe. Đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi".

Theo cảnh sát, nam thanh niên nằm trên đường 'ăn vạ' có họ Cẩu. Đêm xảy ra vụ việc, anh Cẩu và bạn gái đã xảy ra tranh cãi. Bế tắc, anh Cẩu liền ra đường nằm nhằm 'dọa' người yêu. Rất may, sau vụ việc thanh niên không có vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn này.



