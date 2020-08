Nghẹn lòng chuyện nam sinh 18 tuổi bị ung thư, vừa xạ trị xong vẫn cố nén đau để đi thi tốt nghiệp

Cú sốc năm 18 tuổi

Trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm nay, Lê Tiến Quang Minh là một thí sinh đặc biệt. Em bị mắc căn bệnh ung thư phần mềm cẳng chân và vừa mới trải qua đợt xạ trị thứ 5 cách đây vài ngày. Trong cơn đau, Minh vẫn cố gắng để ôn thi bất cứ khi nào mà em cảm thấy ổn. Ước mơ trở thành Kỹ sư Công Nghệ thông tin có lẽ đã thôi thúc chàng trai 18 tuổi phải mạnh mẽ để chống chọi lại với căn bệnh quái ác.

Trước đây minh vốn rất khỏe mạnh, thậm chí còn ít khi bị ốm sốt. Nhưng cũng trong độ tuổi đẹp nhất, em lại phát hiện mình bị ung thư. Ban đầu chỉ là một cục hạch nổi lên ở phía bắp chân, khi vận động mạnh thì thấy hơi đau nhức. gia đình đưa em đi khám mới biết đó là một khối u ác tính. Minh bị sốc ngay sau khi nhận được thông tin từ các bác sĩ của Bệnh viện K, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến em không dám nghĩ đến.

Minh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT vào sáng nay

Chị Vũ Thị Lý, mẹ của em Minh cho biết, suy nghĩ đầu tiên mà chị nghĩ đến lúc bấy giờ đó là "Con cần nhập viện điều trị gấp". Đúng 12 năm trước chị đã từng trải qua cú sốc lớn khi biết tin chồng bị ung thư thận. Giờ đây điềm tĩnh hơn trước tin dữ. Chị hiểu rằng muốn để con được bình an thì nhập viện càng sớm càng tốt là phương án tối ưu nhất.

Phát hiện ung thư vào tháng 3/2020, chưa đầy một tháng, Minh bước vào cuộc phẫu thuật đầu tiên để cắt bỏ khối u. Em phải nghỉ học giữa lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đang cận kề. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, hai mẹ con chấp nhận đi tiếp.

May mắn, cuộc phẫu thuật diễn ra an toàn. Minh bắt đầu thực hiện theo phác đồ hóa trị của bác sĩ. “Nhiều khi mệt và nản quá, em xin mẹ hay thôi không điều trị nữa”. Những lúc như vậy, người mẹ lại động viên con: “Hãy cố gắng vượt lên cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh này. Chỉ cần con cố gắng vượt qua, bằng giá nào mẹ cũng tìm cách cứu con”.

Ước mơ được làm chủ phần mềm riêng của mình

Đợt truyền hoá chất thứ 5 kết thúc cũng là lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề. Minh tha thiết xin mẹ cho về sớm để kịp chuẩn bị cho kỳ thi.



Chị Lý đắn đo vì sức khoẻ của em còn yếu quá, chị động viên con: “Hay con cố thi đỗ tốt nghiệp thôi, chờ khoẻ hơn rồi năm sau mình lại thi đại học”.

Nhưng Minh nhất định không đồng ý. Ước mơ của em là thi đỗ ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trở về từ bệnh viện, Minh gần như không ăn uống được gì. Những cơn đau đầu liên tục khiến em không thể tập trung học tập.

Sắc mặt của Minh sáng nay đã có chút ổn định

Nghỉ học nhiều làm thời gian ôn tập các môn bị hạn chế. “Giờ em học không tập trung được như trước nữa. Do vậy, em phải cố gắng chia nhỏ lịch ra sao cho cân bằng được tất cả các môn, trong đó sáng học Toán, chiều học Văn và tối học Anh”.

Ngoài Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Minh còn đăng ký thêm ngành Công nghệ thông ti của ĐH Thăng Long và ĐH Mỏ - Địa chất.

“Em luôn khao khát mình có thể tự thiết kế ra một phần mềm riêng, giống như anh Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của Flappy Bird nổi tiếng khắp thế giới”, Minh nói.

Tổng thu nhập của cả gia đình chỉ mỗi tháng chỉ có 6 triệu đồng, để chữa trị cho con, chị Lý đã phải đi vay mượn khắp nơi bởi mỗi lần điều trị đều rất tốn kém. Dẫu vậy, chị vẫn động viên con: “Dù thế nào mẹ vẫn lo được cho con”.

Chàng trai 18 tuổi với đam mê ngành công nghệ thông tin

“Minh nói đỗ đại học là mong muốn lớn nhất của con lúc này. Mình biết là con rất mệt và hiểu sức khoẻ mới là điều đáng quý nhất, nhưng vì con mong chờ nên mình vẫn động viên con cố gắng” - chị Lý nói.

Sau kỳ thi lần này, Minh sẽ phải bước vào đợt trị xạ thứ 6. Trước khi vào phòng thi, chị Lý ôm con và động viên: “Cứ làm hết sức, không cần lo lắng gì, con nhé!”.

Đề thi văn sáng nay được nhận xét là vừa sức với thí sinh

Theo Phương Hoa/SKCĐ