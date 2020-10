Nam sinh hiếu thảo dành hơn 2/3 cuộc đời chăm sóc người cha bệnh, đưa cha đến KTX sau khi đỗ đại học

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tranh giành khách, phụ xe và lái xe 2 hãng lao vào "nói chuyện" với nhau bằng gậy gộc

Vụ xô xát bắt nguồn từ việc 2 nhà xe tranh giành khách giữa đường. Tài xế và phụ xe của cả hai chiếc xe xông vào chửi bới và tấn công nhau bằng những đòn bạo lực, sự việc xảy ra tại Thái Nguyên.