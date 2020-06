Nam sinh 9x kể lại giây phút nguy hiểm đuổi theo tên cướp tiệm vàng và bị đâm trọng thương

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vào đêm 26/6, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ việc. Lực lượng công an vẫn đang lấy lời khai người dân, trích xuất camera các hộ gia đình xung quanh tiệm vàng.



Theo phản ánh của người dân địa phương, tên cướp tiệm vàng rất manh động và táo tợn. Tên cướp mặc áo dài màu trắng, quần dài đen, sơ vin. Khi cướp, hắn đi bộ, không sử dụng phương tiện di chuyển.

Nơi xảy ra vụ việc.



Trong số những người truy đuổi tên cướp có một nam thanh niên đi xe máy bám sát được kẻ cướp. Tuy nhiên, sau đó người này bị đâm một nhát sau lưng dẫn tới Trong số những người truy đuổi tên cướp có một nam thanh niên đi xe máy bám sát được kẻ cướp. Tuy nhiên, sau đó người này bị đâm một nhát sau lưng dẫn tới trọng thương

Danh tính nam thanh niên này là anh Huy (SN 1998, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình). Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Huy cho biết khi đi ngang qua phố Đồng Me (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào đêm 26/6 thì bất ngờ thấy nghi phạm mặc quần âu, sơ mi trắng chạy ra từ trong ngõ.

Phía sau nghi phạm là một phụ nữ, vừa đuổi theo vừa hô hoán có người cướp tiệm vàng. Thấy vậy, anh Huy vội phi xe máy đuổi theo. Thấy kẻ cướp ngã ra đường, 9x phi xe vào người hắn nhưng trượt và bị ngã xuống đường.

Anh Huy đang được điều trị tại Bệnh viện 198.

Thấy thế, tên cướp manh động đã cầm dao đâm anh Huy rồi bỏ chạy. Sau đó, chủ tiệm vàng và người dân xung quanh đã đưa thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Qua tìm hiểu được biết, anh Huy là sinh viên mới ra trường, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trước đó, ông Sông (chủ tiệm vàng) cho biết, gia đình hứa sẽ giúp đỡ, chi trả toàn bộ chi phí chữa trị, viện phí cho nam thanh niên bị đâm khi đuổi bắt tên cướp



Clip ghi lại cảnh đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng rồi bỏ chạy



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ