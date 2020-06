Cột điện ở cổng trường học bất ngờ lăn xuống đè chết 1 nam sinh, khiến 1 em khác bị thương nặng

Sáng 12/6, ông Phan Nhân Duy – Bí thư huyện Đức Hòa (tỉnh Long An ) xác nhận, các đó vài ngày trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc đau lòng: hai nam sinh thương vong do bị cột điện đè lên. Sự việc xảy ra tại cổng trường tiểu học Nguyễn Văn Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 7/6, em Phan Hữu Duy (10 tuổi, quê An Giang), học lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Văn Phú và Trần Gia Khiêm (10 tuổi, quê Cà Mau) ra cổng trường chơi rồi ngồi lên cột điện ven đường tại xã Đức Hòa Hạ.

Khi hai em đang vui vẻ cười đùa thì bất ngờ cột điện lăn xuống đè vào người cả hai em. Quá sợ hãi, các em chỉ la hét yếu ớt rồi lịm đi. Người dân sống gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên em Duy đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn em Khiêm đang được điều trị tại bệnh viện , tiên lượng vết thương nặng.

Nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc, bí thư huyện Đức Hòa cho biết thêm, cột điện lăn xuống gây tai nạn chết người là của công ty tư nhân vận đến khu vực chuẩn bị thi công.

Ông Lê Hoàng Cao – hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Phú cho biết, vụ việc xảy ra ở ngoài cổng trường nê thầy cô phát hiện chậm. Sau khi biết tin, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình



Sau khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể, nam sinh đã được Sau khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể, nam sinh đã được gia đình đưa về quê an táng. Nam sinh còn lại hiện đang được điều trị tại Bệnh viện

Trước đó tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ việc đau lòng, một nam sinh trường THCS Bạch Đằng tử vong do bị cây phượng 24 tuổi bất ngờ đổ xuống. Ngoài ra, việc cây phượng đổ còn khiến hơn chục học sinh khác bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc cây phượng bật gốc khiến 13 học sinh thương vong ở TP. Hồ Chí Minh

Theo Nga Đỗ/SKCĐ