Nam sinh lớp 8 cùng bạn dũng cảm truy bắt tên trộm điện thoại

Ngày 305 vừa qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tới trường Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, TP Bạc Liêu để tuyên dương nam sinh lớp 8 D.Q.V. cùng các bạn. Các em này đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, qua việc dũng cảm đuổi bắt tên trộm điện thoại. Giấy khen và tiền thưởng được đại diện Công an phường 1 (TP Bạc Liêu) đến trường trao cho em V. hôm 29/5.

Theo đó, vào những ngày trước Tết Canh Tý, V. cùng nhóm bạn rủ nhau đi chơi tại quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP Bạc Liêu). Tại đây, các em phát hiện một thanh niên trộm điện thoại của người dân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nam sinh lớp 8 cùng hai người bạn đã dũng cảm đuổi theo tên trộm, đồng thời tri hô kêu cứu để người dân xung quanh cùng vây bắt nghi can. Rất may, nhờ sự dũng cảm và phối hợp kịp thời của mọi người, tên trộm đã bị bắt và được giao cho công an.

Lãnh đạo Công an phường 1 cho biết hành động của V. và những người bạn đi cùng em cần được tuyên dương. Các bạn của V. cùng tham gia bắt cướp hôm đó sẽ được công an địa phương trao giấy khen tại nhà nhờ hành động đáng khen này.

Trước đó vào ngày 24/4/2017, hai em học sinh cũng được nguyên Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương và tặng bằng khen cho hành động mưu trí, dũng cảm tham gia bắt giữ kẻ trộm. Sáng 11/2, các em N.T.L và O.N.B.T cùng gia đình tham gia phát nước miễn phí cho du khách hành hương lễ hội miếu Bà Thiên Hậu (TP. Thủ Dầu Một) thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Minh An (39 tuổi, quê Bình Dương ) lẻn vào tiệm vàng tại chợ Thủ Dầu Một.

Thấy An có biểu hiện bất thường, hai em âm thầm bám theo quan sát. Sau đó, L. và T. nhanh chóng hô hoán, đồng thời phối hợp với người dân bắt quả tang 'nữ quái' có mưu đồ xấu. Tang vật cùng đối tượng đã bị người dân bắt giữ, giao cho cơ quan chức năng xử lý.

