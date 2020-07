Phó hiệu trưởng chết lặng khi chứng kiến cảnh nam sinh nhảy lầu tự tử sau cuộc nói chuyện với bạn

Your browser does not support HTML5 video.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi đang sửa, chủ của hàng dội nước và cái kết

Đoạn video ghi lại cảnh dập lửa cháy phần động cơ xe máy bằng nước càng khiến ngọn lửa trên chiếc xe máy bốc cháy dữ dội hơn.