Ở nhà phòng dịch COVID-19, nam sinh bất ngờ phá kỷ lục thế giới vì... nhảy qua cái thước kẻ

Mới đây nam sinh ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness trao tặng chứng nhận kỷ lục thế giới sau khi nhảy qua một cái thước kẻ.

Theo Dubai Network, nam sinh lập kỷ lục này là Soha m Mukherjee (17 tuổi, người Ấn Độ ), đang học lớp 11 tại trường quốc tế GEMS Wellington (Dubai, UAE).

Soham đã lập kỷ lục bằng cách nhảy lò cò qua lại hai bên của một cái thước kẻ.

Kỷ lục mà Soham ghi được gọi là "nhảy từ bên nọ sang bên kia nhiều lần nhất trong 30 giây". Tổ chức Kỷ lục Thế giới chứng nhận Soham đã nhảy được 101 lần trong vòng 30 giây. Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này chỉ nhảy được 96 lần.

Soham lập kỷ lục thế giới ngay trong… phòng ngủ của mình. Khi buộc phải ở nhà theo lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19, nam sinh này vẫn duy trì việc vận động để đảm bảo Sức Khỏe . Và thế là "mình thích thì mình lập kỷ lục thế giới thôi".

Theo nội dung đoạn clip, Soham đã nhảy được đến 110 lần trong thời gian 30 giây. Tuy nhiên, Tổ chức Kỷ lục Guinness đã cho rằng có 9 lần không đạt tiêu chuẩn và chỉ công nhận 101 lần nhảy. Dẫu vậy, Soham vẫn là tân kỷ lục gia môn "nhảy từ bên nọ sang bên kia nhiều lần nhất trong 30 giây".

Nhảy qua cái thước kẻ tưởng chừng là công việc dễ dàng nhưng thực tế thì không phải vậy. Để làm được điều này, người thực hiện thử thách phải có sức khỏe và khả năng giữ thăng bằng tốt. Nhảy qua cái thước kẻ tưởng chừng là công việc dễ dàng nhưng thực tế thì không phải vậy. Để làm được điều này, người thực hiện thử thách phải có sức khỏe và khả năng giữ thăng bằng tốt. Nam sinh lớp 11 đã có 13 năm tập taekwondo nên bạn ấy mới có thể lập kỷ lục, bởi môn võ này yêu cầu tập chân rất nhiều. Được biết, ngoài võ thuật, Soham còn chơi nhiều môn thể thao khác nữa.



Việc buộc phải nghỉ học ở nhà tình cơ khiến cho nhiều học sinh trở thành kỷ lục gia thế giới. Trước Soham, một cậu bé người tên Nadub Gill (10 tuổi) - học sinh của Trường tiểu học Longmoor (thành phố Long Eaton, Anh quốc) cũng được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới trao danh hiệu kỷ lục gia với bộ môn giải toán nhanh.

Nadub Gill dành thời gian nghỉ dịch COVID-19 để luyện giải toán trên mạng



Để "giết" thời gian khi phải ở nhà phòng dịch, Nadub đã luyện giải toán qua mạng trên ứng dụng Times Table Rock Stars. Cậu bé có thể trả lời được 196 câu hỏi về các phép nhân và chia trong 60 giây. Như vậy, tính trung bình thì cứ mỗi giây Gill lại trả lời được hơn 3 câu hỏi. Nadub đã lập kỷ lục "giải được nhiều bài toán nhân, chia nhất chỉ trong 1 phút".

