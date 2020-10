Cư dân mạng hốt hoảng trước clip ghi lại cảnh nam sinh rơi từ khinh khí cầu xuống đất tử vong

Ngày 3/10, trang Sina đưa tin về một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trại bay khinh khí cầu ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo thông tin được biết, nam thanh niên này là một sinh viên năm 2 của trường Đại học Hồ Nam, chàng trai này đến đây để làm thêm trong kỳ nghỉ nhưng thật không may lại gặp tai nạn thương tâm.

Hình ảnh thương tâm của nam sinh không may tử vong khi đang làm việc

Sự việc thương tâm này xảy ra vào ngày 2/10, trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng đau lòng này. Tại hiện trường lúc đó, nam sinh bị treo lơ lửng bên ngoài kinh khí cầu, dường như anh ấy cũng đang rất cố gắng bám lấy thành nhưng vì gió to mà sức người cũng thấm mệt nên anh đã bị tuột tay rơi xuống đất tử vong trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Một giây trước khi sự việc đau lòng diễn ra

Trước đó khi thấy nam thanh niên treo lơ lửng trên khinh khí cầu, nhiều người đã cố gắng chạy đến để cứu hộ nhưng không kịp. Chàng trai xấu số đã tử vong ngay khi vừa tiếp đất. Sự việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Nam sinh Trung Quốc tử vong

