Nam tài xế Grab Bike bị đâm 6 nhát đã được xuất viện, chia sẻ 'sau này sẽ không chạy xe ôm nữa'

Sáng nay 30/7, chị N.T.P (35 tuổi, vợ tài xế Quyết) cho biết, anh đã được bác sĩ cho xuất viện vào chiều hôm 29/7. Theo chị P, hiện Sức Khỏe của chồng vẫn còn rất yếu, cả nhà hiện đang ở khu nhà trọ của anh Quyết và dự kiến sẽ trở về Yên Bái vào sáng mai. Chị cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã dành những lời quan tâm và động viên đến cho gia đình anh chị.

Tài xế Grab đã được xuất viện vào chiều qua

Anh Quyết cho biết, đến giờ bản thân vẫn còn rất ám ảnh về vụ việc, mỗi lần nghĩ lại là thấy sợ hãi bàng hoàng. Anh nói giờ trở về quê sau khi khỏe lại sẽ xin làm việc khác, không làm nghề xe ôm nữa.

"Đến giờ này tôi vẫn thấy lo lắng khi nghĩ lại vụ việc xảy ra với mình, may có mọi người giúp đỡ không thì không biết sẽ như thế nào. Tôi nghĩ rồi, khi khỏe lại sẽ không chạy xe ôm nữa mà tìm việc khác. Tôi mang ơn chị Nhung - người đã không sợ vạ lây đưa tôi đi cấp cứu giữa đêm. Chị ấy là ân nhân của tôi, tôi sẽ đến gặp chị ấy để cảm ơn. Tôi cũng xin cảm ơn mọi người thời gian tôi gặp nạn đã quan tâm chia sẻ, thật không biết phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn", tài xế Grab bị đâm trọng thương xúc động nói.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng lúc 2h ngày 19/7, anh Quyết đang là tài tế của hãng Grab Bike và nhận chở khách trên địa bàn huyện Gia Lâm. Khi đến đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt chặn đường và dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Chiếc xe của nạn nhân

Nghi phạm sau đó đã ăn trộm xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát lên khu vực Bắc Giang, bán xe lấy tiền chia nhau rồi mới bắt xe khách để trở về Hà Nội.

Về phần anh Quyết, sau khi bị đâm khoảng 20 phút, anh đã được người dân phát hiện rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Này 25/7, phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ được đối tượng nghi phạm gây án. Đối tượng này là Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), đã bị bắt về hành vi cướp tài sản.

Chân dung 2 nghi phạm trong vụ đâm 6 nhát vào tài xế Grab

Ngoài ra công an Hà Nội còn bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Đến ngày 26/7, nghi phạm gây án thứ 2 là Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú xã quê tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã ra đầu thú.

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế Grabbike bị cướp đâm trọng thương

Xem thêm: Chân dung nghi phạm thứ 2 vụ đâm tài xế GrabBike ở đê Đuống vừa ra đầu thú

Theo Phương Hoa/SKCĐ